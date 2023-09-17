"ناسا" تكشف حقيقة الجثث الغريبة المثيرة للجدل.. عمرها 1000 عام

كشفت وكالة ناسا عن نتائج تحقيقها الشامل في الظواهر الجوية غير المبررة (UAPs)، المعروفة سابقًا باسم الأجسام الطائرة المجهولة (UFOs). يشير هذا البحث إلى تحول كبير في نهج ناسا، والانتقال من مجرد فضح المشاهدات إلى إعطاء اعتبار أكثر جدية لهذه الأحداث.

خلال المؤتمر الصحفي، أثيرت أسئلة غير متوقعة حول جثتين يُزعم أنهما "غير بشريتين" تم عرضهما في عبوات زجاجية خلال عرض رسمي في الكونجرس المكسيكي، أثار هذا التطور الإثارة داخل مجتمع عشاق الأجسام الطائرة المجهولة.

وبحسب ما ورد تم اكتشاف هذه العينات المحفوظة في كوسكو، بيرو، ويُعتقد أن عمرها حوالي 1000 عام. وعلق ديفيد سبيرجيل، رئيس دراسة ناسا UAP، على الأمر، مشيرًا إلى أنه لم يصادف سوى تقارير حول العينات على وسائل التواصل الاجتماعي ويفتقر إلى معلومات مفصلة حول خصائصها. وحث الحكومة المكسيكية على إتاحة الوصول إلى هذه العينات للمجتمع العلمي العالمي، مشددًا على أهمية التحقيقات القائمة على البيانات.

وشدد دان إيفانز، مساعد نائب المدير المساعد للأبحاث في وكالة ناسا، على ضرورة التحول من التكهنات ونظريات المؤامرة إلى البحث العلمي، قائلاً: "هدفنا الأساسي اليوم هو الابتعاد عن التكهنات ونظريات المؤامرة ونحو نهج علمي وعقلاني". ويتم تحقيق ذلك من خلال التحليل الدقيق للبيانات".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أدلى الصحفي والباحث البارز في مجال الأجسام الطائرة المجهولة، خايمي موسان، بشهادته تحت القسم خلال الحدث الذي أقيم في مكسيكو سيتي. وأكد أن ما يقرب من ثلث الحمض النووي في هذه العينات "غير معروف" وأنها لا تتناسب مع إطار "تطورنا الأرضي"، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المكسيكية. أعلن موسان أمام مسؤولي الحكومة المكسيكية وممثلي الولايات المتحدة أن "هذه العينات ليست جزءًا من تاريخنا التطوري على الأرض. فهي ليست كائنات تم انتشالها من تحطم جسم غامض. وبدلاً من ذلك، تم العثور عليها في مناجم الدياتوم (الطحالب) وأصبحت بعد ذلك متحجرة".

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن مصداقية موسان كانت موضع شك سابقًا. في عام 2015، ادعى أن جثة محنطة، يُزعم أنها لشخص فضائي، تم اكتشافها بالقرب من نازكا في بيرو، تم فضحها لاحقًا حيث تبين أنها لطفل بشري.



وفيما يتعلق بالاكتشاف الأخير، ذكر موسان أن علماء من جامعة المكسيك الوطنية المستقلة أجروا فحص العينات. وادعى أنه تم استخدام التأريخ بالكربون المشع لجمع أدلة الحمض النووي، وكشفت الأشعة السينية عن وجود "بيض" داخل إحدى العينات.

ترك هذا الكشف أعضاء الكونجرس المكسيكي بمشاعر مختلطة. وأعرب البعض عن "أفكار" و"مخاوف" بشأن الاكتشاف، مشيرين إلى الرغبة في "مواصلة مناقشة هذا الأمر".