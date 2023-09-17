الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تحذير من عدم استكمال كورس المضاد الحيوي للمرضى (فيديو)

مضاد حيوي
مضاد حيوي

حذر الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، من عدم استكمال كورس المضاد الحيوي، مؤكدًا أنه أكثر خطورة من عدم أخذ المضاد الحيوي في مواعيده المحددة وتأخيرها.

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وأضاف خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر القناة الأولى، اليوم اليوم الأحد، أن عدم استكمال كورس المضاد الحيوي يؤدي إلى عدم فعالية نفس المضاد فيما بعد عند التعرض، إذ إن عدم استكمال الكورس يخلق مقاومة ضد المضادات الحيوية.

عدم استكمال كورس المضاد الحيوي يؤثر سلبا على المجتمع ككل

وأوضح أن عدم استكمال كورس المضاد الحيوي يؤثر سلبا على المجتمع ككل، إذ إنه ينتج عنه بكتيريا تقاوم المضاد الحيوي تكبر وتنتقل من فرد لآخر، وبالتالي تحدث مقاومة ضد المضادات الحيوية للمجتمع وليس الفرد نفسه.

وأشار إلى أنه لا يفضل تناول أدوية المضادات الحيوية في غير أوقاته المحددة له، ولكنها لا تشكل خطورة على المريض أو المحيطين به مثلما يحدث عند التوقف عن استكمال كورس المضاد الحيوي، مضيفا أن عدم استكمال كورس المضاد الحيوي يسبب ضرر مجتمعي كبير للغاية.

 

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