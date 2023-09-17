كيف تحجز رحلة أوبر بسعر أقل.. ابتعد عن الذروة

أوبر Uber هي خدمة مشاركة الرحلات تأسست في عام 2009. وهي الآن متاحة في جميع الولايات الخمسين وواشنطن العاصمة وبورتوريكو بالإضافة إلى مئات المدن حول العالم.



أحد الأشياء التي تجعل Uber مشهورة جدًا هو ملاءمتها. في الواقع، يمكن للأشخاص جدولة رحلاتهم في أي وقت من اليوم أو الأسبوع، وفي معظم الحالات، يحصلون على سائق بسرعة. يمكنهم أيضًا حجز الرحلات لمدة تصل إلى 90 يومًا مقدمًا. كل هذا بالإضافة إلى الأسعار التي عادة ما تكون أرخص من سيارة الأجرة القياسية تجعل من Uber خدمة ميسورة التكلفة ومتاحة لأي شخص لديه هاتف ذكي والتطبيق.

ولكن حتى أوبر له عيوبه. اعتمادًا على الوقت الذي تحتاج فيه إلى رحلة في اليوم، قد تواجه أوقات انتظار أطول، أو المزيد من عمليات الإلغاء، أو رسوم أعلى من المعتاد.

إذا سبق لك أن استقلت سيارة أوبر، أو إذا كنت تفكر في القيام بذلك، فهذه هي الأوقات الأسوأ - والأفضل - للدفع مقابل الرحلة.

لا تحجز أوبر في الصباح الباكر، عندما يكون الكثير من الناس مستيقظين، خاصة في أيام العمل. يعتمد العديد من هؤلاء الأشخاص على خدمات مشاركة الرحلات مثل Uber لحثهم على العمل. قد يستخدمه الآخرون للحاق برحلة في الصباح الباكر.

إذا كنت تريد الوصول إلى مكان ما أول شيء في الصباح ولديك خيار آخر، فقد ترغب في استخدامه بدلاً من Uber.



قال سكوت ليبرمان، مؤسس موقع TouchdownMoney.com: "إن أسوأ أوقات اليوم لحجز رحلة مع أوبر هي فترات الصباح الباكر، خاصة تلك الأوقات في الصباح الباكر عندما تحاول الوصول إلى المطار في الساعة الرابعة صباحًا".

لا يقتصر الأمر على مجرد البحث عن رحلة أكثر تكلفة في المطار، ولكن قد تواجه أيضًا مشكلة في تأمين الرحلة إذا انتظرت حتى اللحظة الأخيرة للحجز. وأضاف ليبرمان أن حجز رحلة يمكن أن يساعد، لكن تذكر أن هذا يميل أيضًا إلى التكلفة الأعلى. ومع ذلك، فهو يأتي مع ميزة إضافية تتمثل في راحة البال، والتي قد تستحق التكلفة الإضافية.

إذا كنت تعيش بعيدًا عن المطار أو لا تحتاج إلى السفر بالطائرة، فقد لا يمثل هذا مشكلة كبيرة. ومع ذلك، ستظل بحاجة إلى التفكير في ساعات العمل القياسية. اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه، قد ترغب في حجز رحلة قبل أو بعد الوقت الذي يبدأ فيه الأشخاص في التوجه إلى العمل.

قال سبان تشين، مدير النمو في Airgram: "أفضل أوقات اليوم لحجز رحلة مع Uber، في رأيي، هي في الصباح قبل بدء ساعات العمل، وفي المساء بدءًا من الساعة 6 أو 7 مساءً تقريبًا".



لا تدفع مقابل رحلة أوبر خلال ساعة الذروة



هناك وقت آخر لتجنب الحصول على رحلة مع أوبر وهو خلال ساعة الذروة، وفقا لتشن. تختلف ساعة الذروة حسب المكان الذي تعيش فيه، ولكنها تميل إلى أن تكون من حوالي الساعة 7 إلى 9 صباحًا ومن 4 إلى 6 مساءً. في المدن الكبرى.

خلال ساعة الذروة، من المرجح أن تتعثر في حركة المرور وتنتظر لفترة أطول حتى يأتي السائق في منطقتك. قد يكون حظك أفضل في الحصول على رحلة إذا اخترت خيار مرافقي السيارة.

قد تتأثر رحلات ساعة الذروة أيضًا بارتفاع الأسعار، وهو ما يحدث عندما يبحث عدد أكبر من الأشخاص عن رحلة يفوق عدد السائقين. قد يعني ارتفاع الأسعار دفع أجور أعلى للسائقين، ولكنه يعني أيضًا رحلات أكثر تكلفة بالنسبة لك.

نصائح لحجز رحلة أوبر



سواء كنت تريد الذهاب إلى العمل أو المطار، أو كنت متوجهاً لقضاء بعض المهمات، هناك بعض الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة وخفض التكاليف عند حجز الرحلات مع أوبر. وهنا بعض من كبيرة:

حجز رحلة في منطقة مزدحمة. قال ليبرمان: "يمكنك توفير المال عند حجز رحلة مع أوبر من خلال وضع نفسك في الأجزاء الأكثر ازدحامًا في مدينتك". "يحاول السائقون الذهاب إلى حيث توجد الأموال، مما يعني أنهم عادةً ما يكونون في وسط المدينة أو المناطق الأكثر ازدحامًا في مدينتك خلال أوقات حركة المرور العالية، مثل ساعة الذروة أو الأحداث. كلما زاد عدد السائقين، انخفضت الأسعار التي ستدفعها بسبب المنافسة العالية بين السائقين."

تجنب العطلات. وأشار تشين إلى أن هذه أوقات الطلب المرتفع والعرض المحدود، لذا من الأفضل تجنبها.

تجنب الحجز خلال الأحداث الكبرى. في حين أن الأحداث المزدحمة تميل إلى أن يكون لها عدد أكبر من العوامل الدافعة، إلا أن هناك خطرًا أكبر لارتفاع الأسعار. وقال ليبرمان إن الحجز خلال هذه الأوقات يمكن أن يأتي بنتائج عكسية “لأن عدد طلبات أوبر سيفوق عدد السائقين”. "لذا، في تلك الحالات، حاول الانتظار حتى انتهاء الأمر بالذهاب إلى مطعم أو بار محلي. يمكنك توفير الكثير من المال بمجرد الانتظار قليلاً!

قارن بين خدمات مشاركة الرحلات. Uber هي مجرد خدمة واحدة لمشاركة الرحلات، مما يعني أن هناك خدمات أخرى قد تناسبك بشكل أفضل في أوقات مختلفة. قال تشين: "نصيحتي لتوفير المال عند حجز رحلة مع أوبر هي التحقق من [أسعار] الخدمات المتعددة ومقارنة الأسعار في الوقت الفعلي للعثور على أقل الأسعار". "أيضًا، استخدم Uber Rewards للحصول على خصومات للمسافرين الدائمين."

حجز رحلتك في وقت مبكر. إذا كنت تحاول الحصول على في مكان ما وفي وقت محدد، مثل المطار، قد يكون من المفيد دفع مبلغ إضافي مقابل الحجز.

فكر في ركوب الخيل في وقت متأخر من الليل أو في فترة ما بعد الظهر. إذا لم تكن في عجلة من أمرك ومستعدًا لبعض التسوق أو الرحلات خارج أوقات الذروة، ففكر في حجز رحلة أثناء وقت الغداء أو بعد العشاء. قد تضطر إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً للحصول على رحلة في بعض الحالات، ولكن يمكنك عادةً أيضًا الحصول على أسعار أقل.