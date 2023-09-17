الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مواجهة بيراميدز والجيش الرواندي بدوري أبطال إفريقيا

بيراميدز
بيراميدز

 يستعد الجهاز الفني لفريق بيراميدز، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام الجيش الرواندي، ضمن منافسات ذهاب الدور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

 ويبحث باتشيكو عن تحقيق نتيجة إيجابية ومن ثم العودة للقاهرة وتحقيق الصعود على ملعب الدفاع الجوي معقل السماوي.

 ويمتلك بيراميدز كوكبة من اللاعبين المميزين، حيث يتواجد ضمن صفوفه عبد الله السعيد ورمضان صبحي ومصطفى فتحي، بالإضافة إلى الصفقات القوية التي أبرمها الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

موعد المباراة:    

 تنطلق صافرة مباراة الجيش الرواندي أمام بيراميدز في الـ 4 من عصر اليوم، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة:

 من المقرر أن تُنقل مواجهة الجيش الملكي أمام بيراميدز على شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، التي حصلت على حقوق بث البطولة خلال المواسم الطويلة الماضية.

 جدير بالذكر أن بيراميدز يشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما حل وصيفًا لبطولة الدوري المصري الموسم الماضي، التي توج بنسختها الأهلي.

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