نزيف العقارات المتهالكة يتواصل بالمحافظات والبرلمان يطالب بحلول عاجلة

بعد انهيار عقار العمرانية..

في فاجعة جديدة ألمت بالشارع المصري.. استيقظ أهالي محافظة الجيزة صباح اليوم على كارثة جديدة لسقوط عقار مكون من ٤ طوابق بشارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية، وأسفر عن مصرع فتاة بعد استخراجها مصابة من أسفل الأنقاض.

بالفحص.. تبين أن العقار مكون من ٤ طوابق وخالٍ من السكان وسقط على عقار مجاور له، ما أسفر عن انهيار شرفتين منه وإصابة فتاة تدعى آمال خالد يونس، ١٨ سنة، تصادف وقوفها في الشرفة التي انهارت بالعقار المجاور، ونقلت إلى مستشفى أم المصريين للعلاج، وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

الحكومة تواجه الملف بإجراءات حازمة:

ولعل تلك الواقعة المؤسفة ليست بحديثة العهد على الشارع المصري.. فشهدت محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة وبني سويف والإسماعيلية، خلال الآونة الأخيرة، انهيار عقارات وسقوط عشرات الضحايا إثر تلك الوقائع.

ولذلك بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة الظاهرة، شملت إصدار قوانين جديدة للبناء وترقيم العقارات برقم قومي موحد لمعرفة حالة كل عقار على حدة.

حوداث سابقة:

يُشار إلى أن هذا الشهر شهد سقوط عقار آخر بمنطقة حدائق القبة.. سجلت سقوط عقار جديد، مما أودى بحياة شخصين وأصيب ٣ آخرون أسفل الأنقاض، إثر انهيار منزل قديم.

وفي الإسكندرية انهار عقار غير مأهول بالسكان في منطقة كرموز غرب الإسكندرية، مساء الخميس، وتسبب في ميل برج سكني مجاور دون وقوع إصابات، أو خسائر في الأرواح.

وقبل ذاك شهد حي الجمرك انهيار عقار مكون من طابقين، مما أسفر عن مصرع شخص، وسبق تلك الواقعة بأيام عدة انهيار عقار مكون من 13 طابقًا في منطقة سيدي بشر أدى إلى وفاة 10 أشخاص تحت الأنقاض وإصابة أربعة آخرين.

وفي 13 أغسطس شهدت المنطقة ذاتها سقوط عقار مكون من 5 طوابق خالٍ من السكان، بشارع مصطفى عمر، من دون وقوع خسائر بشرية.

وفي 17 يوليو تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بانهيار عقار مكون من أربعة طوابق في شارع 8 أمتار، بعزبة مكاوي، في منطقة حدائق القبة، وبالفحص تبين أن هناك ضحايا ومفقودين تحت الأنقاض، وبعمل قوات الإنقاذ والحماية المدنية تبين أن الحادث أسفر عن وفاة كل من: محمد. ع، 39 سنة، وشهد. إ، 41 سنة، كريمة إبراهيم، 25 سنة، روجينا محمد عبد الفتاح، 4 سنوات، فاطمة. ع، 32 سنة، نسمة. ع، 26 سنة، وعلي. ج، عام واحد.

ملايين العقارات المتهالكة:

ويشار إلى أن المركز المصري للحق في السكن رصد أن هناك نحو 1.4 مليون عقار آيل للسقوط على مستوى الجمهورية، وأن محافظة القاهرة بها أعلى نسبة عقارات صدرت لها قرارات إزالة، بينما كشفت الإحصائيات أن هناك أكثر من 7 ملايين عقار مخالف في مصر، منها 2 مليون و184 ألف مخالفة خلال السنوات الأخيرة.

طلبات إحاطة بالبرلمان:

فيما انتفض البرلمان لمواجهة الظاهرة.. فإنهالت طلبات الإحاطة والاستجوابات، وخاض عدد من النواب معارك عدة مع السلطات والأجهزة التنفيذية بالدولة المعنية بذلك الملف من أجل وضع حل لأزمة الانهيار المتكرر للعقارات والمباني، وحماية سلامة أرواح المواطنين القاطنين في العقارات المهددة والآيلة للسقوط في كثير من المحافظات، التي تشكل خطورة على حياة الأهالي.

علاوة على مطالبة الحكومة بوضع خطة واستراتيجية للتعامل مع هذه الظاهرة الخطرة، وعمل حصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط في المحافظات كافة، والعقارات القديمة، أو المخالفة التي صدرت لها قرارات ترميم، أو إزالة بسبب عيوب السلامة الإنشائية، وتنفيذ تلك القرارات فورًا وتحديد الجهات المسؤولة عن تأخير تنفيذها.