جدول مباريات اليوم الأحد 17 سبتمبر.. بيراميدز وفيوتشر في مهمة قارية

يستعد عشاق كرة القدم لمواجهات من العيار الثقيل اليوم الأحد 17 سبتمبر، والتي يشهد عدد من المباريات القوية في دوريات العالم المختلفة، بالإضافة إلى مواجهات قارية إفريقية.

ويلتقي مودرن فيوتشر نظيره سينيجيدا، في ذهاب بدور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية، بينما يواجه الجيش الرواندي نظيره بيراميدز، في دوري أبطال أوروبا.

وعلى صعيد البريميرليج، فهناك مباراتين قويتين تجمع برونموث بنظيره تشيلسي، وإيفرتون أمام آرسنال، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدوري الإسباني "الليجا"، فيواجه ريال مدريد نظيره ريال سويسداد، في قمة الجولة الخامسة من المسابقة، في المباراة التي سيحتضنها "سنتياجو برنابيو" معقل الملكي.

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد

يواجه بورنموث نظيره تشيلسي، في الـ 4 عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 1".

فيما سيلتقي إيفرتون بـ آرسنال، في الـ 6.30 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، حيث ستُذاع المواجهة المرتقبة عبر قناةbeIN Sports HD 1.

الدوري الإسباني

بينما هناك مباريات قوية في الدوري الإسباني، حيث سيواجه خيتافي نظيره أوساسونا، في الـ 3 عصرًا، وتُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3.

ويلتقي فياريال بنظيره ألميريا، في تمام الـ 5.15 مساءًا، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3.

ويلعب إشبيلية أمام لاس بالماس، في الـ 7.30 مساءًا، حيث ستُذاع المواجهة عبر قناة "beIN Sports HD .

بينما يضرب ريال مدريد موعدًا قويًا أمام ريال سوسيداد، في العاشرة مساءًا، ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

مباريات الدوري الإيطالي

يواجه كالياري ضد أودينيزي، في الـ 1.30 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

فيما سيواجه فروزينوني نظيره ساسولو، في الـ 4 من مساءًا، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ويواجه مونزا نظيره ليتشي، في الـ 4 عصر اليوم، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 2".

ويلعب فيورنتينا ضد أتالانتا، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ويلتقي روما أمام إمبولي، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

الدوري الفرنسي

يواجه لوريان نظيره موناكو، في الـ 2 ظهرًا، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

بينما يلتقي ستراسبورج أمام مونبيلييه، في الرابعة من مساء اليوم، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

ويخوض كليرمون مواجهة قوية أمام نانت، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

ويلتقي ستاد ريمس بـ بريست، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 3".

بينما يواجه أولمبيك مارسيليا نظيره تولوز، في تمام السادسة وخمسة دقائق بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

ويلعب أولمبيك ليون أمام لو هافر، في تمام 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

دوري أبطال إفريقيا

يواجه اونياو دي سونجو أمام بترو أتليتيكو، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

بينما يلتقي جوانينج جالاكسي بـ أورلاندو بايرتس، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

فيما يواجه الجيش الرواندي نظيره بيراميدز، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ويلعب بيج بوليتس ضد مازيمبي، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ويخوض أول أغسطس مواجهة قوية أمام الهلال السوداني، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويواجه كسيين ضد حوريا كوناكري، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

بينما يواجه هافيا ضد الوداد، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويلعب بو رانجرز ضد شباب بلوزداد، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويخوض دوانز البوركينابي أمام الترجي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مباريات الكونفيدرالية

يلتقي المريخ بنظيره أكيديمكا بيتروليوس، في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ويواجه بحر دار كينيما ضد النادي الأفريقي، في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

بينما يلتقي سينيجيدا بـ فيوتشر، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

ويلعب موزا ضد الشياطين السود، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ويلتقي أبو سليم ضد كمبالا سيتي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.