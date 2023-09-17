"كاميرا العمل" تلتقط صوراً من وحدات التدريب المتنقلة الجاهزة للإنطلاق

ستعمل على تدريب الشباب على احتياجات سوق العمل في نطاق حياة كريمة

التقطت “كاميرا وزارة العمل” صوراً لعربات التدريب المتنقلة الجاهزة للإنطلاق خلال الفترة المقبلة، لتدريب الشباب على 6 مهن يحتاجها سوق العمل، ولتنضم إلى 27 وحدة متنقلة تعمل الأن في جميع المحافظات للتدريب المهني على 3 مهن .

وقال الوزير حسن شحاتة اليوم الأحد ، أن هذه الوحدات المتنقلة يتم تمويلها من صندوق التمويل والتدريب التابع للوزارة،وأنها تعد إحدى أهم مشاريع التشغيل التى تبنتها وزارة العمل، وأطلقتها فى شهر أكتوبر عام 2019، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"،وهي عبارة عن ورشة تدريبية على إحدى المهن الحرفية ملحق بها جرار لسهولة التنقل من مكان لآخر، ومجهزة بأحدث الأجهزة والأدوات، تجوب قرى ونجوع المحافظات بفرق عمل متخصصة،وأنه تم تنفيذ عمليات التطوير فى الوحدات التدريبية بالجهود الذاتية بأيدى عمال الوزارة فى الورش الخاصة والتابعة لها، بأدواتهم ومعداتهم وتحت إشراف مهندسين الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

يشار هنا إلى أن الوزارة أعدت دراسة عن أكثر المهن طلبا فى سوق العمل المصرى، والتى أسفرت عن 3 مهن أعتمدت فى برامج التدريب المهنى المقدمة بالوحدات المتنقلة،وهي:1-التفصيل والخياطة..2-السباكة الصحية..3-الكهرباء توصيلات،وتم تجهيز كل وحدة متنقلة للتدريب على تلك المهن الثلاثة..بينما تواصل" العمل" جهودها للاطلاق 10 وحدات جديدة خلال الفترة القليلة القادمة على مهن أخرى أكثر طلبا فى سوق العمل مثل: 1-تركيب وصيانة كاميرات المراقبة واجهزة الانذار..2-صيانة الاجهزة المنزلية..3-صيانة الشاشات وأجهزة الحاسب الآلى..4-صيانة أجهزة التبريد والتكييف..5-الحرف التراثية..6-استخلاص الزيوت العطرية،وغيرها من المهن المستقبلية .

ونجحت وحدات التدريب المتنقلة، هذه،ومنذ انطلاقها فى عام 2019 وحتى شهر أكتوبر 2022، فى تنفيذ 500 دورة تدريبية على ثلاث مهن،وهى التفصيل والسباكة الصحية وكهرباء التوصيلات، وتخريج 5000 شاب فى 80 قرية مستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة" ،وفي خطة 2022-2023 نجحت في تخريج 1980 خريجا ،بينما تستهدف في الخطة الجديدة 2023-2024،تخريج 2440 شابا وفتاة على المهن التي يحتاجها سوق العمل ،مع التركيز على المهن المستقبلية ..وكان الوزارة قد أرسلت مؤخرا وحدة تدريب إلى مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء لتدريب البدويات على مهن تراثية خاصة بهم ،وايضا وحدة مماثلة إلى حي الأسمرات .