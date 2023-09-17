الأرصاد تكشف سر انخفاض درجات الحرارة (فيديو)

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، مؤكدة استقرار الأحوال الجوية في معظم الأنحاء، لأن أغلب مصادر الكتل الهوائية المؤثرة عبارة عن كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط ومعتدلة في درجات حرارتها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة خلال فترة النهار وتحديدًا في الظهيرة تتراوح ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية.

انخفاض في درجات الحرارة في ساعات الليل

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: “إحساسنا بالطقس خلال فترة النهار يكون حارا على المناطق المطلة على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار”.

واستكملت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: “من الممكن وجود بعض نسب الرطوبة وهدوء سرعات الرياح، ولكن مع دخول في فترات الليل وغياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في درجات الحرارة في ساعات الليل المتأخرة وفي فترة الصباح الباكر، وتسجل درجة الحرارة الصغرى في المساء ما بين 23 إلى 24 درجة مئوية، فيما تكون الأجواء خلال فترة الليل على المناطق الشمالية معتدلة تماما”.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة: العظمى 33 والصغرى 24.

الإسكندرية: العظمى 30 والصغرى 24.

وادي النطرون: العظمى 34 والصغرى 23.

طنطا:- العظمى 32 والصغرى 24.

شبين الكوم: العظمى 33 والصغرى 24.

دمنهور: العظمى 33 والصغرى 24.

مطروح: العظمى 29 والصغرى 22.

السلوم: العظمى 29 والصغرى 21.

سيوة: العظمى 31 والصغرى 20.

بورسعيد: العظمى 31 والصغرى 25.

دمياط:- العظمى 32 والصغرى 25.

الزقازيق:- العظمى 34 والصغرى 25.

المنصورة:- العظمى 33 والصغرى 25.

الإسماعيلية:- العظمى 35 والصغرى 24.

السويس:- العظمى 34 والصغرى 24.

العريش:- العظمى 32 والصغرى 23.