ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بمحافظة الفيوم

تشهد محافظة الفيوم، اليوم الأحد، ارتفاعًا طفيفًا فى درجة الحرارة التى تزيد بمقدار درجة واحدة عن أمس، وتصبح 35 درجة مئوية، ويسود طقس صيفى حار، وتستمر بنفس المعدل غدًا الإثنين والثلاثاء، وتعاود الانخفاض بمقدار درجتين يوم الأربعاء، وتصبح 33 درجة مئوية، وتنخفض يوم الخميس بمقدار درجة واحدة، وتصبح 32 درجة مئوية مع سطوع الشمس أغلب فترات النهار خلال هذه الفترة، وتتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 20 و21 درجة.

ولا تزال شركة الكهرباء تقوم بقطع التيار طبقًا للجدول بالمناطق التى يتم قطع التيار فيها، وعادت فترة الانقطاع إلى ساعة واحدة.

على جانب آخر شهدت الحركة المرورية، صباح اليوم الأحد، زحامًا أول أيام العمل فى المصالح الحكومية فى أغلب شوارع مدينة الفيوم، السد العالى والجمهورية والحرية بطل السلام ودار الرماد الجديد وأحمد شوقى والاستاد الرياضى وميدان الحواتم وميدان التدريب، وهى الشوارع والميادين الرئيسية فى المدينة عادية ولم تشهد أى اختناقات مرورية.

بينما يشهد كوبرى البنوك وشارع البوسطة مع ارتباك مرورى خفيف بسبب غلق الطريق من أمام البنك الأهلى حتى كلية طب أسنان بسبب أعمال الصيانة لبحر يوسف.

ويشهد ميدان المسلة فى مدينة الفيوم زحامًا فى فترة الظهيرة والمساء، خصوصًا أنه بمثابة الشريان الرئيسى للمرور فى المدينة للسيارات القادمة من شارع جمال عبدالناصر المتجهة إلى القاهرة أو شارع النبوى المهندس المؤدى إلى قرية دمو وطريق القاهرة- أسيوط، وطريق الفيوم- بنى سويف، كما شهد شارع الفنية وملف الصدر زحامًا مروريًا اليوم.

وقد اشتكى أهالى مركز أطسا من اختناقات فى الحركة المرورية من مدينة الفيوم إلى أطسا وعدد من القرى مثل الغرق بسبب إعادة رصف الطريق وإقامة بعض المشروعات "الصرف الصحى والغاز" وقيام المقاولين برمى التربة قبل الرصف دون"دكها"، وترك ذلك للسيارات، ووجود تحويلات فى بعض الطرق وطالبوا بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال حتى لا تتعطل مصالحهم، وأكد البعض أن المسافة بين مدينة الفيوم وأطسا لا تتعدى 9 كيلومترات قد تستغرق ساعة كاملة بسبب التحويلات فى الطريق، التى تتسبب فى اختناقات مرورية.

كما اشتكى المواطنون من الزحام ليلًا فى الشوارع بمدينة الفيوم وطريق الفيوم بحيرة قارون مرورًا بقرى بنى صالح والسيليين وسنهور، بسبب مواكب الأفراح التى تعطل الطريق بالإضافة إلى عمليات الصرف الصحى فى قرية بنى صالح، كما شهد طريق ساحل بحيرة قارون، خصوصًا فى المنطقة الواقعة بين مفارق اللؤلؤة ومدخل طريق وادى الريان، زحامًا شديدًا بسبب الأفراح المقامة فى القاعات والفنادق والموتيلات الواقعة على ضفاف البحيرة وعدم قدرة الطريق على استيعاب السيارات المارة والمركونة على جانبى الطريق.

وتؤكد التقارير أن مدينة الفيوم تستقبل يوميا عبر رحلات المركبات الأجرة والملاكي 170 ألف نسمة، منهم 40% قادمين من قرى الفيوم، و5 ملايين رحلة للمركبات شهريًا لمدينة الفيوم، وأن الجانب الأكبر لمشكلة الاختناقات المرورية تسببها سيارات الملاكي.