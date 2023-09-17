تهتم بالصحة والرياضة.. سارة حمادة أول من قدمت اللحمة بالذهب في مصر

على الرغم من اهتمامها بالصحة والرياضة تعد رائدة الأعمال سارة حمادة أول من قدمت اللحمة بالذهب في مصر مؤكدة أنها تشارك هوايتها لجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت سارة حمادة، إنها تحرص على اطلاع جمهورها ومتابعيها على تشكيلة منوعة من أشهر الأكلات التركية بنكهاتها العالمية المعروفة.

وتعتبر سارة حمادة من أوائل سيدات الأعمال التي تنجح فى تقديم تجربة الأكل التركي في مصر ذو الطابع العثماني وتعمل على انتشاره في الأوساط الاجتماعية بمشاركتها فى الأعمال الخيرية والمجتمعية.

وأوضحت سارة حمادة، الطريقة الجديدة في مصر والتي تتمثل في تقديم اللحمة بالدهب على الطريقة التركية، منوهة بأنها تعد نوعا من الأكلات الشهيرة التي ظهرت مؤخرا في عدة مطاعم شهيرة في أوروبا وما تقدمه من شرائح لحم مطلية بالذهب.

ووصفت سارة حماده، تلك الأكلة بأنها تستطيع تقديمها في مصر وبنفس الكفاءة حيث أنها لفتت أنظار الجميع وأثارت تساؤلات كثيرة جدا والفضول في تجربتها.