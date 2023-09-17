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الأحد 17 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

تهتم بالصحة والرياضة.. سارة حمادة أول من قدمت اللحمة بالذهب في مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

 

على الرغم من اهتمامها بالصحة والرياضة تعد رائدة الأعمال سارة حمادة أول من قدمت اللحمة بالذهب في مصر مؤكدة أنها تشارك هوايتها لجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

وقالت سارة حمادة، إنها تحرص على اطلاع جمهورها ومتابعيها على تشكيلة منوعة من أشهر الأكلات التركية بنكهاتها العالمية المعروفة.

 

وتعتبر سارة حمادة من أوائل سيدات الأعمال التي تنجح فى تقديم تجربة الأكل التركي في مصر ذو الطابع العثماني وتعمل على انتشاره في الأوساط الاجتماعية  بمشاركتها فى الأعمال الخيرية والمجتمعية.

 

وأوضحت سارة حمادة، الطريقة الجديدة في مصر والتي تتمثل في تقديم اللحمة بالدهب على الطريقة التركية، منوهة بأنها تعد نوعا من الأكلات الشهيرة التي ظهرت مؤخرا في عدة مطاعم شهيرة في أوروبا وما تقدمه من شرائح لحم مطلية بالذهب.

 

ووصفت سارة حماده، تلك الأكلة بأنها تستطيع تقديمها في مصر وبنفس الكفاءة حيث أنها لفتت أنظار الجميع وأثارت تساؤلات كثيرة جدا والفضول في تجربتها.

الجريدة الورقية