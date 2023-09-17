انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم الأحد بقنا

تشهد الأحوال الجوية بنطاق محافظة قنا، اليوم الأحد، استقرارًا ملحوظًا فى دراجات الحرارة، مدعومة بانخفاض تدريجى فى درجات الحرارة، خصوصًا فى ساعات الصباح الأولى من بداية اليوم ومع حلول المساء.

حيث يسود اليوم طقس حار نهارًا، مائل للحرارة مع حلول الليل، ويستمر نشاط الرياح على معظم الأنحاء لتسود أجواء منعشة ليلًا وتحد من الإحساس بحرارة الطقس خلال ساعات النهار، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة مع حلول ساعات الليل خاصة على المراكز الشمالية للمحافظة ابتداءً من مركز الوقف ودشنا ونجع حمادى وفرشوط وأبو تشت، فيما ترتفع الحرارة نسبيًا على باقى أجزاء المحافظة الجنوبية، بداية من قنا عاصمة المحافظة مرورًا بمراكز قفط وقوص ونقادة وذلك لقربها من خط الاستواء.

وعن حركة الرياح، حيث تشهد المحافظة استقرارًا نسبيًا فى حركة الرياح، حيث تنشط رياح متوسطة على أنحاء المحافظة كافة خلال تلك الساعات، مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار واختفاء السحب على مختلف أنحاء المحافظة.

وعن درجات الحرارة، سجلت درجات الحرارة، طبقًا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد المصرية، اليوم الأحد الموافق ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣، فقد سجلت درجة الحرارة العظمى ٣٨ درجة، و٢٦ درجة للصغرى.