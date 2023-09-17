خبير تحكيمي: الأهلي لا يستحق ركلة جزاء أمام اتحاد العاصمة

علَقَ الخبير التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح على الحالات التحكيمية في مباراة الأهلي و اتحاد العاصمة الجزائري بالسوبر الإفريقي والتي خسرها المارد الأحمر بهدف نظيف .

وقال محمد صلاح عبد الفتاح ، في تصريحات تليفزيونية: " الأهلي لا يستحق ركلة جزاء أمام اتحاد العاصمة الجزائري ، حيث أن محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الأحمر سقط وسط مدافعي الفريق الجزائري ، لكن لم يكن هناك احتكاك منهما تجاهه" .

وأضاف : " قرار الحكم الجابوني بيبر أتشو بشأن إلغاء الهدف الذي سجله محمود عبد المنعم كهربا مهاجم النادي الأهلي"صحيح " ، حيث كان هناك احتكاك من اللاعب تجاه حارس مرمى اتحاد العاصمة".

ندالا كان مرشحًا لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة

وفجَرَ الخبير التحكيمي مفاجأة كبرى حيث أكد أن الحكم الكونغولي چان چاك ندالا كان المرشح الأول لمباراة الأهلي و اتحاد العاصمة الجزائري ، قبل أن يتم إسناد المهمة لبيبر أتشو ".