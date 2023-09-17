عاجل
الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في بث مباشر.. أميرة سعودية تعلن خطبتها (فيديو)
الأحد 17 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

في بث مباشر.. أميرة سعودية تعلن خطبتها (فيديو)

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت الأميرة السعودية أضواء بنت فهد آل سعود، عن خطبتها من الأمير عبد الله عبر بث مباشر في منصة "تيك توك"، وفق روسيا اليوم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو للبث، حيث كانت الأميرة أضواء والأمير عبد الله في بث مباشر مع منال الحسن السكرتيرة الخاصة للأميرة.

وقالت منال الحسن "صارت واضحة اسمحوا لي"، لتسمح لها الأميرة والأمير بإعلان الخطبة.

وأضافت منال الحسن: "خلنا نقول مبروك يا جماعة للأمير عبدالله والأميرة أضواء الله يتمم لهم على خير ادعوا لهم".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الفيديو، حيث تمنى لهم النشطاء السعادة والتوفيق، وعلق أحدهم قائلا: "ربي يوفقهم ويسعدهم يستاهلون الخير".

الجريدة الورقية