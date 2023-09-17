موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

يستهل الزمالك مشواره في مسابقة الدوري المصري الممتاز بمواجهة بيراميدز على استاد الدفاع الجوي.

ويبحث الزمالك عن تدارك أثار الخسارة من أرتا سولا الجيبوتي بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويستقبل ملعب الدفاع الجوي المواجهة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز يوم الخميس المقبل عند تمام السابعة بتوقيت مصر والسعودية، ووتذاع مباراة الزمالك وبيراميدز عبر قناة أون تايم سبورت بحضور كوكبة من الكرة المصرية.

وتعد مباراة الزمالك وبيراميدز قمة مبكرة في بداية الدوري المصري حيث أصبح بيراميدز في السنوات الأخيرة منافسًا قويا على القمة مع الزمالك والأهلي.

وأنهى بيراميدز الموسم الماضي في المركز الثاني وحل الزمالك خلفه في ترتيب الدوري المصري.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك وأرتا سولار:

ومن المقرر أن تكون مباراة العودة بالقاهرة يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر من الشهر الحالي في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.