مدرب إنبي ..لا أزمات مع إدارة النادي ومستمر في تدريب الفريق

كشف تامر مصطفى، المدير الفني لفريق الكرة الأول نادي انبي النقاب عن الجدل الذي ساد خلال الساعات الماضية حول رحيله عن النادي البترولي.

وكان قد تردد وجود أزمة بين تامر مصطفى وإدارة النادي بعد إنهاء أزمة القيد بشكل رسمي وتوصل إدارة النادي بقيادة أيمن الشريعي إلى اتفاق مع محامي التونسى زياد بو غطاس لاعب الفريق السابق فيما يتعلق بالحكم الذي صدر ضد النادي بشأن مستحقاته المتأخرة، حيث طلب تامر بعض اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق والتي تختلف مع وجهة نظر إدارة النادي بسبب المبالغ الكبيرة نظير ضمهم.

وقال تامر إنه مستمر مع الفريق البترولي، بشكل طبيعي خلال الفترة الحالية، ولا يوجد أي مشاكل أو أزمات مع إدارة النادي.

وأضاف المدير الفني لإنبي أنه مستمر مع نادي انبي والفريق يستعد بقوة للموسم الجديد.

وأرجع سبب غيابه عن تدريب فريقه في الأيام الماضية، لانشغاله بعقد عدة اجتماعات مع إدارة النادي البترولي من أجل حسم قائمة الفريق، وكان الجهاز المعاون له كان يقود التدريب في ذلك الوقت بدلًا منه.