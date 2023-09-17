خبير مالي يتوقع استكمال مؤشرات البورصة لموجة صعودها خلال الأسبوع

يتوقع اسلام عبدالعاطي خبير أسواق المال أن تستكمل مؤشرات السوق خلال الاسبوع الجاري موجة صعودها.

كما يتوقع عبدالعاطي أن يستهدف المؤشر الرئيسي للبورصة مستويات 19650 نقطة الى 19800 نقطه كمستهدف اول ثم يليه مستوى 20600 نقطه كمستهدف ثاني على المدى المتوسط....كما يتوقع أن تتركز المقاومة عند مستويات حول مستوى 18800 نقطة إلى منطقة 18500 نقطه مع اقصى تصحيح، ويتوقع أيضا أن تتركز مستويات الدعم الرئيسية حول مستوى 18800 نقطة الى 18500 نقطه

وكانت البورصة قد شهدت مؤخرا تباين في الأداء ، إلا أن السوق نجح في الحفاظ على مكاسبه التي حققها طوال التعاملات الماضية، بدعم حالة التفاؤل التي سيطرت على المتعاملين بعد عدة عروض استحواذا على عدد من الاسهم الحكومية.

انعكس هذا التفاؤل على الأسهم بشكل ايجابي، وهو ما دفع المؤشر الرئيسي للبورصة أن يحقق مستويات قياسية، ويمثل ذلك سياسة استثماريه واضحة من المؤسسات وخاصه المؤسسات المصرية، التي تتعامل أن السوق فرصة استثماريه جيده للحفاظ على المكتسبات وللتحوط من اثار انخفاض العملة المحلية في مقابل العملات الأجنبية، وضعف القوه الشرائية للجنيه المصري.