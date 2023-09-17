الإيطالي جروسو مدربا لـ ليون الفرنسي

تعاقد نادي ليون الفرنسي مع الإيطالي فابيو جروسو، ليشرف على تدريبه بدلاً من لوران بلان المقال من منصبه.

وعاد جروسو بطل العالم السابق إلى ليون حيث لعب كظهير أيسر لسنتين، محرزاً ثنائية الدوري والكأس في 2008.

وأعلن متذيّل ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم انه تعاقد مع ابن الـ45 سنة حتى يونيو 2024، مع خيار تمديد العقد لسنة إضافية.

وترك بلان، القادم في أكتوبر 2022، منصبه بعد الخسارة على أرضه أمام باريس سان جيرمان 1-4.

ودون احتساب المدربين الموقتين، سيكون جروسو خامس مدرب لليون منذ يونيو 2019.

وجاء ليون سابعاً الموسم الماضي ليغيب عن البطولات الأوروبي للموسم الثاني توالياً.

كان جروسو عنصراً رئيساً خلال حملة إيطاليا الناجحة في مونديال 2006 في ألمانيا.

سجّل هدف الافتتاح في نصف النهائي أمام الدولة المضيفة ثم ركلة الترجيح الحاسمة في النهائي ضد فرنسا.

وأحرز لقب الدوري الإيطالي مع إنتر في 2007 ويوفنتوس في 2012.

بدأ التدريب مع الفئات العمرية في يوفنتوس عام 2014، قبل أن يتابع مشواره التدريبي المتواضع في الدرجة الثانية.

انضمّ إلى باري في 2017 لموسم، ثم أشرف لفترات على بريشيا وسيون السويسري قبل الانضمام إلى فروزينوني في 2021 وقاده إلى الدرجة الأولى في مايو الماضي.