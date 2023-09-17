تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سوسيداد

استقر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

ويعاني ريال مدريد من غياب عناصر مؤثرة على رأسهم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور للإصابة، وتواصل غياب كل من تيبو كورتوا، أردا جولر، فيرلاند ميندي وإيدر ميليتاو للإصابة.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة من أربعة انتصارات برصيد 12 نقطة ويحتل ريال سوسيداد المركز الثامن برصيد 6 نقاط.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ريال سوسيداد

ويأتي تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ريال سوسيداد كالتالي:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: فران جارسيا- دافيد ألابا- أنطونيو روديجر- داني كارباخال.

خط الوسط: أوريليان تشواميني- إدواردو كامافينجا.-توني كروس- جود بيلينجهام .

في الهجوم: رودريجو- خوسليو.

ويبحث ريال مدريد عن تحقيق انتصار خامس لإحكام سيطرته على صدارة الدوري الإسباني ومواصلة سلسلة الانتصارات، أمام ريال سوسيداد الذي يسعى بدوره لتحصيل عدد إضافي من النقاط ورفع رصيده.

تشكيل ريال سوسيداد المتوقع ضد ريال مدريد

في حراسة المرمى: أليكس ريميرو.

خط الدفاع: تراوري، زوبيلديا، نورماند، تيرني.

خط الوسط: منديز، زوبيمندي، ميرينو

في الهجوم: كوبو، أويارزابال، بارينيتشيا.