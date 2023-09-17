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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

عمرو أديب يهاجم التجار: الحاجة لما بتزيد قرش بيزود عشرة (فيديو)

عمرو أديب
عمرو أديب

طالب الإعلامي عمرو أديب التجار بعدم رفع الأسعار نتيجة زيادة الأجور والمعاشات، قائلا: "التجار بتدبح الناس ولا حد بيهتم". 

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وأضاف خلال برنامجه “الحكاية” الذي يذاع على قناة “أم بي سي مصر” السبت، أن التجار يستغلون الزيادات المقررة ويرفعون الأسعار، معلقا: "لما بيزيد قرش بيزود عشرة".

وأشار إلى أنه يجب النظر إلى النماذج في العالم وسنجد آثار جانبية لكل القرارات، موضحا أنه حزمة الزيادات الاقتصادية التي أصدرها الرئيس السيسي، اليوم، ستساعد الشعب.

قرارات السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته خلال زيارة محافظة بنى سويف، الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة، بزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.

وأصدر السيسي توجيهات برفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

 ووجه الرئيس بزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

 كما وجه الرئيس بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

 

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