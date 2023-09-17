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الأحد 17 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

وائل فراج يؤكد: حدودنا مع ليبيا آمنة ومسارات اخرى يسلكها المهاجر للسفر للخارج

وائل فراج ممثل وزارة
وائل فراج ممثل وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

 

أكد وائل فراج، ممثل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن حصر المصريين بالخارج يكون باكثر من جهة، وبالنسبة لأزمة عدم معرفة او حصر أعداد المصريين في ليبيا فهى ناتجة عن خروجهم بشكل غير شرعي من خلال حدود دول اخرى وليس مصر.

وتابع فراج، خلال حديثه بندوة الجمعية المصرية للأمم المتحدة،: " احنا قافلين الحدود بين مصر وليبيا ولكن المصريين بيطلعوا من خلال دولة تونس ومنها إلى ليبيا مما يدل على أن حدودنا آمنة ولكن مسارات الهجرة غير الشرعية اختلفت كثيرا مؤخرا وأصبح المصري يسلك مسارات جديدة لتحقيق حلمه في السفر للخارج".

وأشار إلى أن مشكلة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمصر تكمن في الثقافة والفكر، لابد من تغيير رؤية المجتمع وتوعيته لخطورة تلك الظاهرة.

وأشار إلى أن وزيرة الهجرة سها جندي، شكلت غرفة عمليات لمتابعة اوضاع المصريين بليبيا، كما خصصت ارقام للتواصل لتلقي الاستغاثة والمطالب للمصريين هناك بالتنسيق مع وزارة الخارجية .

وقد نظمت الجمعية المصرية للأمم المتحدة، مساء اليوم السبت، ندوة بعنوان: " مصر والهجرة غير الشرعية" لتسلط الضوء على خطورة تلك الظاهرة وعلى جهود مصر في مكافحتها وإيجاد حلول بديلة لها.

أدار الندوة الدكتور عصام الدين فرج، أمين عام الجمعية، بحضور كلا من السفير محمد منير عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور منجي علي بدر، الوزير المفوض التجاري والمفكر الإقتصادي.

وقد تحدث بالندوة وائل فراج، ممثل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وكارلوس اوليفر، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة.

 

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