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الأحد 17 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أستاذ تمويل يكشف تفاصيل علاوة غلاء المعيشة (فيديو)

علاوة غلاء المعيشة
علاوة غلاء المعيشة

كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، تفاصيل علاوة غلاء المعيشة، التي قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادتها خلال زيارته لمحافظة بني سويف، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

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الأشموني يثمن قرارات الرئيس السيسى بزيادة علاوة غلاء المعيشة والمعاشات

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عاجل.. السيسي يوجه بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

وقال إبراهيم خلال لقائه عبر فضائية "extra news"، إن علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية ستصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، موضحًا أن هذه المنحة الاستثنائية مرتبطة بفترة زمنية.

وأضاف أن المنح التي كان مخططًا لها بفترة زمنية مؤقتة ويجري إيقافها، لكنها استمرت وجرى زيادتها، وهذا إدراكًا من الدولة لحجم التحديات التي تواجه المواطن من ارتفاع الأسعار، وهو ما يؤكد تعامل الدولة مع الظروف التي يعاني منها المواطن.

وأشار إلى أنه بمعنى إذا تحسنت الظروف الاقتصادية، فلا مانع من مراجعة القرارات، لكن إذا ساءت الظروف بالنسبة للمواطن وارتفاع موجة الأسعار، فبالتأكيد سيكون هناك مزيد من القرارات التي يتم اتخاذها، ومن هنا فإن الدولة توازن دائمًا بين أمرين كلاهما أكثر صعوبة  أن ما يتم تقديمه للمواطنين يخلق مزيدًا من العبء على الموازنة العامة للدولة، ويؤثر على مؤشرات الاقتصاد.

السيسي يوجه بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

 زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.

 مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

 سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

 قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

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