سيميوني يرفض الأعذار بعد خسارة اتلتيكو مدريد المذلة امام فالنسيا

رفض الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق اتلتيكو مدريد الأسباني تقديم اي أعذار عقب خسارة فريقه المذلة على ملعبه ووسط جماهيره امام فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل لاشىء ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري الأسباني.

وكان اتلتيكو مدريد قد جمع سبع نقاط في الثلاث جولات التي أقيمت من الدوري الأسباني قبل فترة التوقف الدولي وكان لديه امال كبيرة بحصد ثلاث نقاط جديدة في مباراته امام فالنسيا ليواصل المنافسة مبكرا على لقب الدوري لكنه سقط بشدة امام فالنسيا المتألق والذي بادر بالتسجيل بشكل مبكر عن طريق هوجو دورو قبل ان يضاعف خافي جوييرا النتيجة مع نهاية الشوط الاول .

ورغم محاولات اتلتيكو مدريد للحاق بالمباراة في الشوط الثاني الا ان فالنسيا اضاف الهدف الثالث عن طريق هوجو دورو .

وعلى الرغم من وقع الهزيمة السيئة عل فريق اتلتيكو مدريد الا ان المدير الفني ديبجو سيميوني كان حاسما للغاية عقب المباراة حيث قال : لقد ادينا أسوأ مبارا منذ أن توليت مهمة المدير الفني لأتلتيكو مدريد قبل عدة سنوات . لم نقدم اي شىء نستحق عليه الفوز بينما احيي لاعبي و جهاز فالنسيا على عطائهم و أؤكد انهم استحقوا الفوز .

يذكر ان اتلتيكو مدريد سيبدأ يوم الثلاثاء مشواره في دوري أبطال أوربا بمواجهة لاتسيو الأيطالي .