موعد مباراة ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستعد ريال مدريد لخوض مباراة جديدة في الدوري الاسباني أمام ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الإسباني "الليجا" لموسم 2023-2024.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة من أربعة انتصارات برصيد 12 نقطة ويحتل ريال سوسيداد المركز الثامن برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة ريال مدريد وسوسيداد

تقام مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني غدًا الأحد في تمام الساعة العاشرة مساء ًبتوقيت مصر والسعودية على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتذاع مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد على شبكة قنوات beIN SPORTS HD1، ويعلق على المباراة، حفيظ دراجي.

ويبحث ريال مدريد عن تحقيق انتصار خامس لإحكام سيطرته على صدارة الدوري الإسباني ومواصلة سلسلة الانتصارات، أمام ريال سوسيداد الذي يسعى بدوره لتحصيل عدد إضافي من النقاط ورفع رصيده.