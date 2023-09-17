أمين عام الجمعية المصرية للأمم المتحدة: ازمة فيضانات ليبيا كشفت عن مشكلة خطيرة حول أعداد المصريين هناك



قال الدكتور عصام الدين فرج، أمين عام الجمعية المصرية للأمم المتحدة ، إن ازمة فيضانات ليبيا كشفت عن مشكلة خطيرة، وهى أنه لا يوجد حصر لأعداد المصريين هناك، وذلك نتيجة دخولهم البلاد عن طريق هجرة غير شرعية.

وأضاف " فراج"، في ندوة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أنه عند عقد استفتاء او انتخابات مصرية يكون عدد المصريين بالخارج المشاركين متدني للغاية، وذلك بسبب أنه لا يوجد حصر لاعداد المصريين في الخارج والمسجلين قانونيا بالقنصليات قليل جدا عن الحقيقة .

وقد نظمت الجمعية المصرية للأمم المتحدة، مساء اليوم السبت، ندوة بعنوان: " مصر والهجرة غير الشرعية" لتسلط الضوء على خطورة تلك الظاهرة وعلى جهود مصر في مكافحتها وإيجاد حلول بديلة لها.

أدار الندوة الدكتور عصام الدين فرج، أمين عام الجمعية، بحضور كلا من السفير محمد منير عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور منجي علي بدر، الوزير المفوض التجاري والمفكر الإقتصادي.

وبدأ الدكتور عصام الدين فرج، أمين عام الجمعية المصرية للأمم المتحدة، كلمته بالندوة، حيث أكد فيها على جهود الدولة لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، متمنيا الخروج من خلال هذه الندوة بحلول لانقاذ حياة اولادنا من هلاك تلك الظاهرة.



وقد تحدث بالندوة وائل فراج، ممثل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وكارلوس اوليفر، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة.