ميتروفيتش يقارن بين الهلال السعودي وريال مدريد الإسباني

قارن الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال السعودي بين فريقه وريال مدريد الإسباني .

وقالميتروفيتش لايختلف الهلال عن الملكي من حيث الألقاب والشهرة القارية.

وقال ميتروفيتش في تصريحات صحفية: لا أشعر بالاشتياق لإنجلترا لقد لعبت سنين عديدة هناك، وأنا سعيد كوني انتقلت أخيرا إلى ناد كبير لأن الهلال لا يختلف عن ريال مدريد.

وانتقل ميتروفيتش إلى الهلال 19 أغسطس الماضي وخاض برفقة الفريق الأزرق 4 مباريات حتى الآن سجل فيها 5 أهداف من بينها "هاتريك" في الكلاسيكو أمام اتحاد جدة.

ويعد ميتروفيتش هداف منتخب بلاده التاريخي برصيد 55 هدفا فيما سجل في مسيرته مع الأندية حتى الآن مئتين وهدف واحد من أصل 436 مباراة.