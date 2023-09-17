فيران توريس يعيد برشلونة الى زمن ميسي الجميل

بات فيران توريس نجم برشلونة ونجم المنتخب الأسباني اول لاعب يسجل هدف للفريق الكاتالوني من ركلة حرة مباشرة منذ عامين بعدما نجح في تسجيل هدف لبرشلونة في مرمى ريال بيتيس في المباراة التي انتهت بفوز ساحق لبرشلونة بخمسة اهداف مقابل لاشىء .

وكان فيران توريس قد سجل الهدف الثالث لفريق برشلونة في مواجهة ريال بيتيس من ركلة حرة مباشرة من على بعد حوالي ٢٢ ياردة من مرمى المنافس ليكون اول لاعب يسجل هدف من ركلة حرة مباشرة منذ تسجيل ليونيل ميسي هدفا للبارسا في مرمى فالنسيا عام ٢٠٢١ .

إحصائيات الدوري الأسباني أكدت ان لاعبو برشلونة سددوا ٤١ ركلة مباشرة على مرمى المنافسين من بعد هدف ليونيل ميسي دون تسجيل اي هدف حتى نجح فيران توريس في إعادة برشلونة الى إيام ليونيل ميسي مجددا .

وكانت مباراة برشلونة و ريال بيتيس قد شهدت نجاح كانسيلو و جواو فيليكس صفقتي اللحظات الأخيرة في الأنتقالات الصيفية في تسجيل هدفين لبرشلونة خلال المباراة التي وضعت برشلونة على القمة بشكل مؤقت انتظارا لمباراة ريال مدريد مع ريال سوسيداد مساء الاحد .