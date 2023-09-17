موعد مباراة فيوتشر وسينجيدا يونايتد في الكونفدرالية

يبدأ فيوتشر مهمته في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة سينجيدا يونايتد التنزاني في إطار ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل فيوتشر ضيفا على ملعب عزام بالعاصمة التنزانية دار السلام لمواجهة سينجيدا يونايتد بذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

وتعد مشاركة فيوتشر في الكونفدرالية هي الثانية في تاريخه بعد النسخة الماضية، ويشارك في النسخة الحالية بعدما أنهى الدوري المصري في المركز الرابع.

موعد مباراة فيوتشر وسينجيدا يونايتد

تبدأ مباراة فيوتشر وسينجيدا يونايتد عند الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد بتوقيت مصر والسعودية.

قائمة فيوتشر

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" - أحمد يحيى - محمد طارق.

الدفاع: باسم علي - جوناثان نجويم - علي الفيل - محمد عبد السلام - خالد رضا - محمود رزق - محمد ربيعة - طارق طه - عمر كمال عبد الواحد.

الوسط: غنام محمد - محمد نصير - عمر عبد الفتاح - أيمن الصفاقسي - محمد محمود - باباتوندي بيلو - علي زعزع - ناصر ماهر.

الهجوم: أحمد عاطف - مروان محسن - عبد الكبير الوادي - محمد فاروق.

