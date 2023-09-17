تعرف على كواليس إجتماع مجلس إدارة الإسماعيلي

أكد أحمد سليمان المتحدث الإعلامي للنادي الاسماعيلي : بأن مجلس الإدارة الحالي برئاسة المهندس نصر ابو الحسن جاء في فترة فارقة من تاريخ النادي حيث أنه جاء في مطلع المئوية الجديدة للنادي وفي ظل ظروف صعبة .

ويرى المتحدث الإعلامي أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس نصر أبو الحسن ، يقدر تلك الظروف ويمضى بخطى واثقة وثابتة ، وبقرارات مدروسة لاستعادة مكانة النادي الإسماعيلي ، واسعاد جماهيره

فقد شهد هذا الاسبوع عددا من القرارات الإيجابية التي تؤكد أن المجلس على الطريق الصحيح منها

- سداد مستحقات جميع اللاعبين عن الأعوام السابقة

- توقيع بروتوكول رعاية طبية مع مستشفى المحور وتطوير مظلة الرعاية الطبية لتشمل كافة الفرق الرياضية بالنادي

- عقد لقاء موسع مع الجهاز الفني واللاعبين للاطمئنان على مدى جاهزية الفريق ، والوقوف على سبل أستقرار ه ورفع الروح المعنوية للاعبين

كما يناشد المتحدث الإعلامي جماهير الإسماعيلي الوفية الوقوف خلف الكيان وعدم الالتفات للشائعات ودعاوى الهدم

مؤكدا أن الأيام القادمة ستشهد عودة الدراويش الى المكانة التي تليق بتاريخه وتسعد جماهيره