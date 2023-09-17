الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

باريس سان جيرمان يسعى لضم هدف ريال مدريد القادم

راين شيركي
راين شيركي

أكدت تقارير صحفية فرنسية ان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى لضم الموهبة الفرنسية راين شيركي - ٢٠ عاما - وهو الاعب الذي يوجد ايضا على رادار نادي ريال مدريد الأسباني .

وكان راين شيركي قد برز خلال الازمة الأخيرة مع ناديه اوليمبيك ليون ليكون احد اهم المواهب في الكرة الفرنسية ليضعه الخبراء في مصاف ابرز المواهب القادمة في الكرة الأوربية ليكون احد الاعبين الذين رشحهم زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد لينضموا الى صفوف النادي الملكي الا ان موهبة شيركي قد جذبت انظار نادي باريس سان جيرمان الذي يريد تعويض الغياب المنتظر لكيليان امبابي الذي لم يقم بتمديد تعاقده مع نادي العاصمة الفرنسية حتى الان و ينتظر انتقاله الى ريال مدريد الموسم المقبل في صفقة انتقال حر .

واكدت التقارير الصحفية الفرنسية ان مسئولي باريس سان جيرمان عقدوا بالفعل اجتماعات مبدئية مع مسئولي اوليمبيك ليون لحسم الصفقة مبكرا بعيدا عن أعين المنافسين تحسبا لرفع قيمة الصفقة حيث تبدو اندية مثل مانشيستر سيتي وتشيلسي الانجليزيان مرشحان الى جانب ريال مدريد لضم الاعب .

 

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