فراعنة التنس يتقدمون على اوروجواى 2 / صفر فى كأس ديفيز

تقدم منتخبنا الوطنى للتنس للرجال على مضيفه اوروجواى بنتيجة 2 / صفر فى اليوم الاول لمباراتهما معا ضمن منافسات المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز والمقامة حاليا فى عاصمة اوروجواى مونتفيدو.

نجح منتخبنا فى الفوز بلقائى الفردى فى اليوم الاول عن طريق النجمين محمد صفوت وكريم مأمون ليمنحا الفراعنة التقدم.

وتقام غدا الاحد منافسات اليوم الثانى والاخير باقامة ثلاث لقاءات اثنين منها فردى والثالث زوجى ويحتاج منتخبنا للفوز بمباراة واحدة من الثلاث مواجهات ليعلن فوزه باللقاء رسميا.

كان محمد صفوت قد تغلب على نظيره اجناشيو كارو بنتيجة 7 / 5 و 6 / 3 فيما تغلب كريم مأمون على فرانكو رونكاديللى بنتيجة 6 / 1 و 4 / 6 و 7 / 5 .

ويلتقى اليوم محمد صفوت مع فرانكو وكريم مأمون مع اجناشيو فى مواجهتى الفردى فيما يلعب صفوت واكرم السلالى ضد اريل بيهار ومارتين كوفاس فى مباراة الزوجى.

يذكر ان منتخبنا يتكون من محمد صفوت لاعبا وكابتن وكريم مأمون وعمرو السيد وفارس زكريا واكرم السلالى.