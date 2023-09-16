برشلونة يقسو على ريال بيتيس بخماسية في الدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة فوزًا عريضًا على ريال بيتيس بخماسية في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

بدأ فريق برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: جواو كانسيلو، كوندي، كريستنسن، بالدي.

الوسط: روميو، فرينكي دي يونج، جافي.

الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

افتتح جواو فيليكس أهداف برشلونة في المباراة بالدقيقة 25، ثم أضاف روبرت ليفاندوفيسكي الهدف الثاني في الدقيقة 32، ثم فيران توريس الهدف الثالث في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 66 وضع رافينيا الهدف الرابع لبرشلونة، قبل أن يوقع جواو كانسيلو على الهدف الخامس في 81 من عمر اللقاء.

بهذا الانتصار رفع فريق برشلونة رصيده إلى النقطة 13 ليستعيد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، من ريال مدريد مؤقتًا بفارق نقطة وحيدة عن الفريق الملكي الذي يحتل المركز الثاني بـ12 نقطة وله مباراة.