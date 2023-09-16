نابولي يتعثر مجددا في الدوري الإيطالي ويبتعد عن الصدارة

سقط فريق نابولي في فخ التعادل مع جنوى بهدفين لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

تقدم جنوى بهدفين عن طريق ماتيا باني وماتيو ريتيغي بينما عاد نابولي إلى التعادل بتوقيع جياكومو راسبادوري و ماتيو بوليتانو.

ويحتل نابولي المركز الخامس في ترتيب الدوري الايطالي برصيد 7 نقاط ويبتعد عن المنافسة حيث يتصدر إنتر ميلان الترتيب برصيد 12 نقطة ويليه يوفنتوس بفارق نقطتين.

نجح إنتر ميلان في تحقيق الفوز على نظيره ميلان بنتيجة 5/1، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإيطالي لهذا الموسم 2023/2024.

وكان الإنتر قد تقاسم الصدراة مع غريمه التقليدي ميلان برصيد 9 نقاط، بعدما حققا الثنائي الفوز في الثلاث جولات الماضية.

تقدم إنتر على ميلان في النتيجة عن طريق هنريخ ميختارين في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، بينما ضاعف ماركوس تورام في الدقيقة 38، فيما قلص رافائيل لياو النتيجة في الدقيقة 57.

بهذه النتيجة، يتصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، فيما يأتي ميلان في المركز الثالث بـ 9 نقاط، ويوفنتوس ثاني الترتيب بـ 10 نقاط.