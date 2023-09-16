الأحد 17 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إنبي يكشف مفاجآت الموسم الجديد

محمد إسماعيل مدير
محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي

كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي مفاجأة الموسم الجديد بالنسبة للنادي البترولي.

txt

إنبي يكشف حقيقة رحيل تامر مصطفى

txt

إنبي يفوز على الإتحاد السكندري بثنائية ودياً

قال محمد إسماعيل في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد النحاس وأحمد جمال الثنائي سيكون مفاجأة الموسم بالنسبة لإنبي بالموسم الجديد" 

وتابع: "الثنائي من قطاع الناشئين وسيقدم مستوى مميزا للغاية" 

وأشار محمد إسماعيل إلى أن إنبي ناد مستقر على المستوى الفني ولا يفكر في فكرة تغيير مديره الفني.

إنبي يكشف حقيقة رحيل تامر مصطفى 

كشف محمد إسماعيل حقيقة ما تردد حول طلب تامر مصطفى المدير الفني الرحيل عن الفريق.

قال إسماعيل: "تامر مصطفى استأذن لعدم الحضور في مران أمس، وهو ما تسبب في حالة الجدل حول مستقبله" 

أضاف: "تامر مصطفى باق بشكل طبيعي، ولم يطلب تقديم استقالته كما تردد مؤخرا الفريق مستقر تماما" 

واختتم: "قمنا بعمل فترة إعداد مميزة، ونتمنى أن نستكمل ما فعلناه في نهاية الموسم الماضي"

الجريدة الورقية