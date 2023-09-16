إنبي يكشف مفاجآت الموسم الجديد

كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي مفاجأة الموسم الجديد بالنسبة للنادي البترولي.

قال محمد إسماعيل في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد النحاس وأحمد جمال الثنائي سيكون مفاجأة الموسم بالنسبة لإنبي بالموسم الجديد"

وتابع: "الثنائي من قطاع الناشئين وسيقدم مستوى مميزا للغاية"

وأشار محمد إسماعيل إلى أن إنبي ناد مستقر على المستوى الفني ولا يفكر في فكرة تغيير مديره الفني.

إنبي يكشف حقيقة رحيل تامر مصطفى

كشف محمد إسماعيل حقيقة ما تردد حول طلب تامر مصطفى المدير الفني الرحيل عن الفريق.

قال إسماعيل: "تامر مصطفى استأذن لعدم الحضور في مران أمس، وهو ما تسبب في حالة الجدل حول مستقبله"

أضاف: "تامر مصطفى باق بشكل طبيعي، ولم يطلب تقديم استقالته كما تردد مؤخرا الفريق مستقر تماما"

واختتم: "قمنا بعمل فترة إعداد مميزة، ونتمنى أن نستكمل ما فعلناه في نهاية الموسم الماضي"