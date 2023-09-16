الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

المركز الثقافي المصري بلندن يستقبل أبناء الجاليات المصرية والعربية للتقديم بالعام الدراسي الجديد

المركز الثقافي بلندن
المركز الثقافي بلندن

 

 

استقبل المركز الثقافي المصري بلندن (المدرسة المصرية) أبناء الجاليات المصرية والعربية والإسلامية ، للتقديم والتسجيل للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

جاء ذلك بمقر المدرسة في ( 24 Haverstock Hill, Chalk Farm,
London NW3 2BQ ).

 

وتم شرح المناهج التى تقم المدرسة بتدرسها وطرق التدريس والمنهج المناسب للطالب سواء المنهج المصرى أو منهج اللغة العربية والدين ومساعدة أولياء الأمور بملء إستمارات التسجيل والتعرف علي المدرسين ورُؤساء الأقسام .

ومن المنتظر  أن تبدأ الدراسة بالمد رسة المصرية بلندن يوم  23/9/2023
 

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