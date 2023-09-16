منجي بدر: الهجرة غير الشرعية تؤرق الاسر المصرية والوطن واصبح عدد المهاجرين من الشباب ٩٩٪

قال الدكتور منجي علي بدر، الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي منجي، إن مشكلة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تؤرق الاسر المصرية والوطن بأكمله، واصبح عدد المهاجرين من الشباب ٩٩٪ حتى اليوم، لافتا أن الشاب المصري ينظر الى تجارب النجاح وليس الفشل وهذا هو السبب الرئيسي في محاولة وتكرار الشباب للسفر خارج البلاد بطرق غير شرعية وتعريض حياتهم للخطر.

وأشار المفكر الاقتصادي، إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تؤرق الجميع، وهى الابعاد: " سكانية، واقتصادية واجتماعية "، لافتا الى أن هناك ثلاثة أنواع لتلك الظاهرة يسلكها الافراد منذ قديم الأزل، وهم: "هجرة الى امريكا، وهجرة من اجل العمل، والهجرة غير الشرعية وهى ما نعاني منها حاليا وفي هذا العصر".

وتساءل الدكتور منجي، هل يمكن القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأجاب قائلا: " مستحيل لأن الأمر بتعلق بدول اخرى وابعاد وطرق مختلفة، ولكن نستطيع الحد منها بتضافر كافة الجهات المعنية".



وتحدث المفكر الاقتصادي، عن أسباب تفضيل الشباب للهجرة غير الشرعية، وأيضا عوامل جذب المهاجرين ، مطالبا بزيادة عقوبة السماسرة ومافيا تلك الظاهرة لردعهم وبالتالي السيطرة عليها.

وتابع: " أنه ما تم في مصر من بنية تحتية هو مصدر الثروة للدولة، والزراعة عنصر الاستقرار، وأن الصناعة جالبة للثراء لذلك يجب الاهتمام بهم وهو ما تفعله القيادة السياسية في مصر الفترة الحالية"، لافتا أن حياة كريمة ليست كفاية لابد ان نبذل جهود اكبر لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وطالب الحكومة المصرية بضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبإنشاء بنك خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكي تضع اسس تنمية القرى على نهج سليم.

واختتم حديثه قائلا: " الجانب الاوروبي يشيد بجهود الدولة المصرية في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والسيطرة على حدودها الفترة الماضية"، متأملا بذل جهود اكبر الفترة القادمة.

وقد نظمت الجمعية المصرية للأمم المتحدة، مساء اليوم السبت، ندوة بعنوان: " مصر والهجرة غير الشرعية" لتسلط الضوء على خطورة تلك الظاهرة وعلى جهود مصر في مكافحتها وإيجاد حلول بديلة لها.

أدار الندوة الدكتور عصام الدين فرج، أمين عام الجمعية، بحضور كلا من السفير محمد منير عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور منجي علي بدر، الوزير المفوض التجاري والمفكر الإقتصادي.

وقد تحدث بالندوة وائل فراج، ممثل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وكارلوس اوليفر، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة.

بدأ الدكتور عصام الدين فرج، أمين عام الجمعية المصرية للأمم المتحدة، كلمته بالندوة، حيث أكد فيها على جهود الدولة لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، متمنيا الخروج من خلال هذه الندوة بحلول لانقاذ حياة اولادنا من هلاك تلك الظاهرة.