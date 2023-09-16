انفصال هيو جاكمان وديبورا لي فيرنيس بعد 27 عامًا|هل مجتمع "الميم" السبب؟

بعد زواج استمر 27 عامًا، اتهت قصة حب الفنان العالمي هيو جاكمان وزوجته ديبورا لي فيرنيس، حيث أعلن الثنائي انفصالهم في بيان منفصل، شاركه الثنائي للصحف الأجنبية، دون الكشف عن أسباب الطلاق.

هيو جاكمان وديبورا لي فيرنيس

انفصال هيو جاكمان عن زوجته بعد زواج 27 عامًا

أعلن النجم العالمي هيو جاكمان انفصاله هو وزوجته في بيان رسمي قالًا فيه :" لقد تشاركنا فيما يقرب من 3 عقود معًا كثنائي في زواج رائع وملىء بالحب، رحلتنا الآن تغيرت وقررنا الانفصال لمتابعة مستقبلنا بشكل فردي.

وتابع الثنائي في البيان :" قد كانت عائلتنا وسوف تظل دائمًا على رأس أولويّاتنا، ونحن نتعهد بالحب والامتنان واللطف خلال هذا الفصل الجديد من حياتنا، نحن نقدّر بشدّة تفهّمكم لاحترام خصوصيتنا بينما تتنقل عائلتنا عبر هذا التحول في حياتنا جميعًا".

هيو جاكمان وديبورا لي فيرنيس

وقال الثنائي في نهاية البيان إلى أن هذا البيان سيكون الوحيد الذي سيدلي به أيّ منا.

السبب الحقيقي وراء انفصال هيو جاكمان عن زوجته

صدم هيو جاكمان وزوجته ديبورا لي فيرنيس الجمهور بخبر انفصالهما، بعد قصة حب طويلة استمرت 27 عامًا ضربت فيها الأمثال، وكانا الثنائي المفضل لدى جماهير هوليوود.

وقال مصدر مقرب من الزوجين، إن انفصال هيو جاكمان وديبورا كان قادمًا منذ فترة طويلة، فكان هناك مشاكل بين الثنائي قبل وقت من إعلان انفصالهم، وتلك المشاكل حدثت قبل عودة هيو جاكمان إلى مسرح برودواي في فبراير 2022.

هيو جاكمان وديبورا لي فيرنيس

إلا أن كان هناك سبب أكبر وراء الأنفصال، وهو شائعات انتشرت في الأونة الأخيرة حول مثلية هيو جاكمان المهنية، لكن في البداية كانت زوجته تتجاهل الكلام ولم تصدقه.

في مقابلة لـ هيو جاكمان مع هوليوود ريبورتر، قال إن الشائعات حول كونه مثليًا، بدأت تؤثر سلبًا على زوجته آنذاك.

هيو جاكمان وديبورا لي فيرنيس

قصة حب هيو جاكمان وديبورا

بدأت قصة حب هيو جاكمان وديبورا، في عام 1995، خلال تصوير المسلسل التلفزيوني الأسترالي كوريلي، وتزوج جاكمان وفيرنيس، بعدها بعام 1996، واعتقد البعض أن فارق السن الكبير بين جاكمان وفيرنيس، سيؤثر على علاقتهما، خاصة أن زوجة هيو حاكمات أكبر منه بـ 13 عامًا، لكن لم يحدث ذلك، وعلى الرغم من الانتقادات الكثيرة التي واجهت النجم العالمي، إلا أن الزواج صمد أمام اختبارات الزمن فكان يستمتع الزوجان بقضاء الكثير من الوقت معًا، وكثيرًا ما تم رصدهما وهما بممارستهم أنشطة ممتعة.