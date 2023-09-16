فيديو.. إصابة مصور تليفزيوني من تسديدة صاروخية لكريستيانو رونالدو

تعرض مصور تليفزيوني لإصابة قوية على مستوى الوجه من تسديدة صاروخية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة النصر والرائد.

وحصل النصر على ركلة حرة مباشرة سددها رونالدو قوية ولكنها مرت بجوار القائم لتصطدم برأس مصور تلفزيوني كان يقف خلف مرمى الرائد وكادت أن تسقطه أرضا من قوتها، لكنه أمسك بحامل الكاميرا.

حققَّ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الانتصار بـ3 أهداف دون مقابل على نظيره الرائد، في المواجهة التي جمعت الطرفين على ملعب ستاد الملك عبدالله ببريده، في إطار منافسات الجولة السادسة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

بهذا الانتصار رفع نادي النصر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس من جدول ترتيب أندية الدوري بعدما حقق الانتصار في 4 مواجهات وتلقى الهزيمة في مواجهتين.

على الجانب الآخر توقف رصيد نادي الرائد عند 4 نقاط في المركز الـ15 من الترتيب، متلقيًا الهزيمة الرابعة هذا الموسم بعد فوز وحيد وتعادل.

مباراة النصر المقبلة ستكون أمام فريق بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أزادي.