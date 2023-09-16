الجمعية المصرية للأمم المتحدة تناقش ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجهود مصر في مكافحتها.. صور

نظمت الجمعية المصرية للأمم المتحدة، مساء اليوم السبت، ندوة بعنوان: " مصر والهجرة غير الشرعية" لتسلط الضوء على خطورة تلك الظاهرة وعلى جهود مصر في مكافحتها وإيجاد حلول بديلة لها.

أدار الندوة الدكتور عصام الدين فرج، أمين عام الجمعية، بحضور كلا من السفير محمد منير عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور منجي علي بدر، الوزير المفوض التجاري والمفكر الإقتصادي.

وقد تحدث بالندوة وائل فراج، ممثل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وكارلوس اوليفر، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة.

بدأ الدكتور عصام الدين فرج، أمين عام الجمعية المصرية للأمم المتحدة، كلمته بالندوة، حيث أكد فيها على جهود الدولة لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، متمنيا الخروج من خلال هذه الندوة بحلول لانقاذ حياة اولادنا من هلاك تلك الظاهرة.

وبدوره أكد السفير محمد منير، نائب رئيس مجلس الإدارة، على ان موضوع اليوم وهو الهجرة غير الشرعية موضوع مركب ويشكل صداعا في الوطن والدول الاخرى، كما تناول خلال الندوة ماهية ظاهرة الهجرة ودور وزارة الداخلية واجهزة الدولة في مكافحة والحد من تلك الظاهرة.

وقال السفير محمد منير، ان الكثير من الشباب يأمل في العمل بالخارج وهذا الحلم مشروع ولكن لابد ان يكون بشكل قانوني وخلاف ذلك فهو كابوس وليس حلم ، وتحدث عما يتعرض له المهاجر اثناء عبوره البحار وحتى بعد وصوله والتعامل معه في الدولة التي هاجر اليها.

وذكر أن مصر تبذل الكثير من الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية ، حيث قامت وزارة الهجرة منذ الأعوام الماضية بمحاربة تلك الظاهرة والحد منها من خلال حملات توعية وطرق الابواب وزيارات للمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتوعية الأسر والشباب، وخلق فرص عمل وتدريب الشباب هناك.

كما ذكر دور اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وانها بذلت الكثير من الجهود وكان هدفها مواجهة هذه الظاهرة بقيادة السفيرة نائلة جبر، مؤكدا على الجهود الكبيرة التي بذلها المختصين والدولة لمكافحة تلك الظاهرة.

وأشار خلال حديثه إلى أسباب الظاهرة، وذكرها كالتالي: -

بطالة ، حلم الثراء

أما علاج تلك الظاهرة أشار اليه كالتالي:-

تغيير ثقافة المجتمع والشباب ورؤيتهم للمستقبل، وهناك دور على المدارس، والاعلام، ورجال الدين في الجامع والكنيسة، مضيفا: "حتى العقوبة التي يقرها القانون لا تكفي لردع هؤلاء المجرمين والسماسرة فيجب وضع قوانين صارمة لهؤلاء المافيا".

ولخص دور اجهزة الدولة كالتالي: -

التوعية، الندوات والمؤتمرات، وتوعية الاعلام للشباب والمجتمع، وتوعية الاسرة وغيرها من حملات التوعية الهامة.

ونوه إلى دور وزارة العمل في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، قائلا: "اجراء دورات للشباب التي يحتاجها سوق العمل بالخارج والاتصال بالدول الاخرى لتوفير فرص عمل كريمة لهم".

واختتم حديثه بالحديث عن بدائل الهجرة غير الشرعية، وهى : "الاهتمام بالتواصل مع الشباب خاصة وسائل الإعلام ومن جانب الاسر والجهات المعنية، تعزيز روح الانتماء للطلبة بالمدارس والجامعات ، تخصيص برامج من التوك شو لتناول تلك الظاهرة على وجه الخصوص".

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