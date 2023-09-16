4 علامات خفية وراء ارتفاع نسبة السكر في الدم

يمكن بسهولة تمرير أعراض مرض السكر على أنها شيء أقل خطورة، ولكن من المهم للغاية أن تتحدث مع طبيبك في أقرب وقت ممكن إذا كنت قلقًا بشأن علامات ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهذه هي العلامات التحذيرية الأربعة الأكثر شيوعًا لمرض السكري تحقق مما إذا كنت في خطر؟.

يعاني معظم مرضى السكر من مرض السكري من النوع الثاني، حيث يكافح الجسم لتحويل السكر إلى طاقة، إما أن الجسم لا ينتج ما يكفي من الأنسولين أو لا يستجيب للأنسولين ولكن ليس من السهل على الجميع معرفة ما إذا كانوا معرضين للخطر لأن الأعراض يمكن أن تكون دقيقة للغاية.

وقال الدكتور روجر هندرسون، المدير الطبي لمؤسسة Liva Healthcare وخبير مرض السكر:"مرض السكري من النوع الثاني هو ما يحدث عندما لا يتمكن الجسم من تنظيم مستويات السكر في الدم وكل دقيقتين يتم تشخيص إصابة شخص ما بمرض السكر هذا وباء السبب الرئيسي هو توسيع محيط الخصر لدينا نحن نكتسب المزيد والمزيد من الوزن، وهذا يعرضنا للخطر."

ومع ذلك، يمكن بسهولة الخلط بين بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض السكري وأعراض أقل خطورة.

إذا كنت تشعر بالعطش دائمًا، أو التعب المستمر، أو تعاني من رؤية ضبابية، أو تعاني من حكة في الجلد، فهذه علامات تحذيرية شائعة، ومن الأعراض الأخرى (الأكثر إزعاجًا) الحكة حول الأعضاء التناسلية.

وإذا كنت تعتقد أنك قد تكون لديك هذه الأعراض، فتأكد من الاتصال بطبيبك العام وكلما عرفت ذلك مبكرًا، كان ذلك أفضل.