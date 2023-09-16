واتساب يسهل ضمان أمان محادثاتك

الخصوصية ضرورية لأنشطتنا عبر الإنترنت، وخاصة في المحادثات الخاصة. يعد تطبيق WhatsApp أحد تطبيقات المراسلة المشفرة الأكثر شيوعًا المتوفرة على نظام Android، ويكرر مطورو Meta بانتظام تركيز التطبيق على الخصوصية. تستخدم الشركة أساليب تشفير مفتوحة المصدر وتتمتع بالشفافية فيما يتعلق بتطبيقاتها أيضًا. ومع ذلك، فإن كل هذه الجوانب لا تعني الكثير لمستخدمي WhatsApp إذا لم يتمكنوا من رؤية التشفير أثناء العمل. ولهذا السبب، قام المطورون بدمج أداة مساعدة تسمح لك بالتحقق من حالة تشفير الدردشة يدويًا. الآن، يعمل آخر تحديث تجريبي على أتمتة عملية التحقق من التشفير، لذلك لا تحتاج إلى تدخلك.



يستخدم واتساب التشفير الشامل (E2EE) لجميع رسائله ووسائطه وميزاته، منذ طرح الميزة في عام 2016. وتكشف مستندات واتساب التقنية عن أن الرسائل الفردية مشفرة على بروتوكول Signal (يجب عدم الخلط بينه وبين تطبيق المراسلة من خلال نفس الاسم)، وهو بروتوكول مفتوح المصدر يمكنك تدقيقه على GitHub. على الرغم من الشفافية التي يجلبها ذلك، لا يمكن اختراق محادثاتك مع أي فرد لأن الرسالة مشفرة على جهازك، ولن يكون لدى المستلم المقصود سوى مفتاح التشفير الصحيح لفك تشفيرها. ويضمن النظام عدم تمكن أي شخص آخر من فك تشفير الرسالة، ولا حتى واتساب نفسه.



الخيارات المتاحة حاليًا للتحقق الأمني في الإصدار الثابت

على الرغم من أن مفاتيح التشفير هذه عبارة عن سلاسل معقدة، إلا أن واتساب يستخدم التسلسل والعمليات الرياضية لتقليلها إلى رموز مكونة من 60 رقمًا، مقسمة إلى أجزاء من خمسة لسهولة القراءة. هذا الرمز فريد لكل محادثة ويختلف أيضًا حسب الجهاز. ربما يرجع ذلك إلى أن الأجهزة المرتبطة تتواصل الآن مباشرةً مع خوادم WhatsApp بدلاً من توجيه الرسائل عبر الهاتف الأساسي. في الدردشات الجماعية، يتشارك كل زوج من المشاركين في مفتاح فريد. على الرغم من أن كل رسالة في واتساب تحتوي على مفتاح تشفير فريد، إلا أن وثائق الدعم تكشف أيضًا أن الرمز المكون من 60 رقمًا لن يتغير في كل مرة ترسل فيها رسالة.

لرؤية هذا الرمز المتسلسل للتحقق اليدوي، يمكنك فتح أي دردشة، ثم اضغط على اسم جهة الاتصال → التشفير. يحتوي القسم أيضًا على رمز الاستجابة السريعة الذي يمكن لجهة الاتصال الخاصة بك مسحه ضوئيًا باستخدام أجهزتهم للتحقق من التشفير. إذا لم يتطابق الرمز المكون من 60 رقمًا، أو فشل فحص رمز الاستجابة السريعة، فقد يكون ذلك مؤشرًا على وجود هجوم رجل في الوسط، أو ربما تقوم بالتحقق من الرمز بحثًا عن محادثة غير صحيحة. هذه عملية يدوية شاقة، على الرغم من استخدام رمز الاستجابة السريعة. في شهر أبريل الماضي، وعد واتساب بأتمتة هذه الميزة بينما أعلن عن تغييرين مهمين آخرين متعلقين بالأمان والذي كان من المفترض أن يتم تفعيلهما في الأشهر اللاحقة.

جارٍ التحقق التلقائي من رمز الأمان على أحدث إصدار تجريبي من WhatsApp

أخيرًا، حقق تطبيق المراسلة هذا الوعد من خلال الإصدار التجريبي 2.23.19.15 من التطبيق المتوفر على متجر Play، وفقًا لتقارير WABetaInfo. الإصداران الأقدمان، 19.13 و19.14، تم تصنيفهما أيضًا على أنهما متوافقان. وبهذا يلغي واتساب الحاجة إلى المشاركة البشرية في عملية التحقق. في ورقة بيضاء تقنية مخصصة لأتمتة العملية، يوضح مهندسو الشركة أنها تستخدم دليل مفاتيح قابل للتدقيق (AKD) مفتوح المصدر قائم على الصدأ للمفاتيح المدرجة علنًا والمرتبطة بحسابات المستخدمين حيث يمكن لأي شخص تتبع التغييرات إلى المفاتيح. على الرغم من أن هذا قد يبدو غير بديهي بالنسبة لـ E2EE، إلا أن هذه المفاتيح العامة تُستخدم فقط لتشفير الرسائل، بينما تظل مفاتيح فك التشفير مقتصرة على أجهزة المستخدمين لضمان الخصوصية.

يوضح WhatsApp أن المفاتيح التقليدية لأزواج المشاركين في الدردشات الجماعية تحتاج إلى إعادة إنشاؤها في كل مرة يقوم فيها مشارك واحد بتغيير جهازه، أو تسجيل جهاز جديد، أو الانضمام إلى الدردشة، أو تركها. وهذا يعني 4950 زوجًا من عمليات التحقق الأمني لمحادثة تضم 100 عضو. اضرب ذلك بملايين الأشخاص الذين يستخدمون WhatsApp كل يوم، ومن الواضح أن نظام التحقق الأمني يجهد موارد المعالجة في الشركة إلى حد كبير. لا يحل نظام شفافية المفاتيح الجديد هذا محل عمليات الفحص اليدوية، ولكنه يكملها من خلال السماح لأي مستخدم واحد في الزوج بالتحقق تلقائيًا من حالة التشفير الخاصة به مقابل AKD العام، مما يقلل بشكل كبير من عدد عمليات الفحص المطلوبة بين أزواج المستخدمين. يمكنك دائمًا الرجوع إلى مسح QR أو الرمز المكون من 60 رقمًا إذا كنت تفضل التحقق اليدوي.

والأهم من ذلك، أن WhatsApp يستضيف بالفعل AKD لجميع مستخدميه، بغض النظر عن إصدار التطبيق ونظام التشغيل الذي يستخدمونه. لذا، فهي مسألة وقت قبل أن يتم طرح التحقق التلقائي في القناة الثابتة، مما يقلل بشكل كبير من ضغط عمليات التحقق الأمني على خوادم واتساب، وأتمتتها باستخدام دليل عام قابل للتدقيق لجميع مستخدميه.