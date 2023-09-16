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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المتهمين بترويج مخدر الحشيش أمام الجنايات ببدر

بوابة الوفد الإلكترونية

أمرت  النيابة العامة بالشروق وبدر اليوم السبت ، باحالة المتهمين بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها، لمحكمة الجنايات.

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التحقيق مع المتهم بقتل جاره في مدينة بدر

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النيابة تباشر التحقيق في العثور علي جثمان شخص في بدر

 المتهمين بترويج مخدر الحشيش أمام الجنايات  ببدر

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين هما "إيهاب.م"، “مصطفى.م” عاطلين ومسجلين في قضايا تعاطي مواد مخدرة، وأقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها كما أقرو بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من تجارتهم غير المشروعة.

وكانت قد أمرت النيابة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، وكانت قد أمرت النيابة بإرسال عينه من المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة معلومات لقسم شرطة بدر يفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم وباجراء التحريات الأمنية تبين صحة المعلومات وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

عربجى يقتل ابن عشيقته ويلقي جثته في القمامة بالهرم 

كما أقدم عربجي على قتل نجل عشيقته وألقى جثته في القمامة بمنطقة الهرم وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة طفل بالقمامة بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة طفل عمره 13 سنة، داخل جوال، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عشيق والدته وتم ضبطه.

وقال شهود عيان إن المتهم عربجي، وعلى علاقة بوالدة المجني عليه، وقام بقتله ضربًا على رأسه ووضعه داخل جوال وأثناء إلقاء جثته بصندوق قمامة ظهر رأس الضحية وتصادف مرور شخص بسيارة ملاكي بالمكان ولاحظ وجود الجثة فصرخ وتجمع الأهالي فقام المتهم بالهرب من مكان الواقعة. 

وأضاف شهود العيان أن المتهم كان برفقته ابنه البالغ من العمر 10 سنوات وتركه أيضًا أثناء هربه من الأهالي.

ويقوم رجال الشرطة باستجواب المتهم لبيان دوافع وأسباب ارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

 

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