تساهم الخلايا الجذعية لنخاع العظم في تطور مرض هشاشة العظام.. دراسة تكشف

تعد متلازمة خلل التنسج النقوي (MDS) أحد أكثر أمراض النخاع العظمي شيوعًا، مما يعني انخفاض إنتاج خلايا الدم الوظيفية من الخلايا الجذعية، ويمكن لهذه الخلايا تبادل الإشارات مع الخلايا العظمية لأنها على اتصال بها في مكان المكونة للدم.

وعن طريق الخطأ، قد تتلقى خلايا العظام إشارة خاطئة لتتحلل، مما يؤدي إلى الإصابة بهشاشة العظام.

فشل نخاع العظم يظهر علامات الشيخوخة المبكرة

أجرى علماء من مستشفى جامعة دريسدن تجارب على حيوانات المختبر وقاموا بتحليل بيانات 980 ألف شخص لاحظ الخبراء أنه حتى قبل فشل نخاع العظم، كان هناك ترقق كبير في بنية العظام، أي أن العظم أظهر علامات الشيخوخة المبكرة.

وفي الوقت نفسه، كان المرضى الذين يعانون من متلازمة خلل التنسج النقوي أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام بمقدار مرتين إلى ثلاث مرات، وبشكل متساوٍ لدى الرجال والنساء وبالتالي، فإن انخفاض وظيفة الخلايا الجذعية في الدم يؤدي إلى تدهور أنسجة العظام.