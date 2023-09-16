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السبت 16 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إصابة شاب فلسطيني في اعتداء للمستوطنين بالخليل

المستوطنين
المستوطنين

نفذ مستوطنون، مساء اليوم السبت، هجومًا على المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم في حي تل الرميدة وسط الخليل بالضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إصابة شاب.

 

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فلسطين تدعو المنظمات الدولية للتدخل لوقف جرائم القتل اليومية من جانب الاحتلال

وقالت مصادر فلسطينية إن مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتدوا على الشاب عبدالله راغب أبوعيشة، وطعنوه بسكين في ظهره ما تسبب بإصابته بجروح، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

وأظهر مقطع فيديو قيام مجموعة من المستوطنين بالاعتداء على عدد من الشبان الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال في حى تل رميدة، فيما أظهر المقطع قيام مستوطن بتخبئة سكين قبل أن يقدم على طعن الشاب أبوعيشة.

 أضافت المصادر أن عددًا من المستوطنين رشقوا المواطنين ومنازلهم بالحجارة والزجاجات الفارغة، ما تسبب بتحطيم عدد من نوافذ المنازل، قرب مستوطنة رمات يشاي المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في تل الرميدة.

 في وقت سابق، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المنظمات الحقوقية الدولية، لا سيما منظمة واليونيسيف المختصة بحماية الأطفال، للتدخل لوقف جرائم القتل اليومية التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها جريمة إعدام طفل (16 سنة) في مخيم العروب شمال الخليل.

 قال اشتية ـ في بيان يوم الأحد الماضي، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: "إن القتلة يستمدون مواصلة ارتكاب جرائمهم من شعورهم بالإفلات من العقاب، وهو الشعور الذي يشكّل تشجيعا لهم، على تكرار ارتكاباتهم، على النحو المفجع الذي نرى مشاهده اليومية في جميع الأراضي المحتلة، أدعو المنظمات الحقوقية الدولية، ولاسيما منظمة اليونيسيف المختصة بحماية الأطفال للتدخل لوقف جرائم القتل اليومية".

 

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