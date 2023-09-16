آبل تصدر تحديثًا للبرنامج لمعالجة مشكلات الإشعاع في iPhone 12

تستعد شركة Apple لتحديث البرنامج لمعالجة المخاوف الإشعاعية المزعومة فيما يتعلق بجهاز iPhone 12s البالغ من العمر ثلاث سنوات بعد أن زعم المنظمون الفرنسيون أن الهاتف يتجاوز مستويات الإشعاع المناسبة. توقفت فرنسا عن بيع الهواتف الذكية بعد توصيات من هيئة مراقبة الإشعاع في البلاد (ANFR)، لكن كوبرتينو ينفي هذه المزاعم ويبدو أنه يلقي المسؤولية على بروتوكولات الاختبار في الدولة الأوروبية، كما ذكرت رويترز.

ولتحقيق هذه الغاية، أكدت شركة Apple مجددًا أن هذا ليس مصدر قلق يتعلق بالسلامة، وأشارت إلى أن الهاتف تم اعتماده من قبل العديد من الهيئات الدولية باعتباره متوافقًا مع معايير الإشعاع العالمية. لن يقوم تحديث البرنامج بضبط مستويات الإشعاع، لأن ذلك سيكون مشكلة في الأجهزة، ولكنه "سيستوعب البروتوكول الذي يستخدمه المنظمون الفرنسيون". لذلك يبدو أن شركة آبل تعتقد أن تصحيح البرنامج سيكون كافيًا للسماح لأجهزة iPhone 12s بالإبحار خلال اختبارات الإشعاع المستقبلية، قائلة إنها تتطلع “إلى استمرار توفر iPhone 12 في فرنسا”.

غيرت فرنسا لوائحها في عام 2020. وأضافت مراعاة الأطراف، مثل اليدين، عند اختبار مستويات الإشعاع ومعدل طاقة الترددات الراديوية التي يمتصها الجسم باستخدام قطعة معينة من المعدات. وهذا ما يسمى معدل الامتصاص النوعي (SAR). خلال اختبارات SAR التي تم إجراؤها مؤخرًا في البلاد، وجد المنظمون أن أجهزة iPhone 12s تجاوزت المستويات الطبيعية لامتصاص الطاقة عند حمل الهاتف، على الرغم من اجتياز الاختبار عند النظر في الرأس والجسم.

وقد هبّت كل من بلجيكا والدنمارك لمساعدة شركة آبل هنا، حيث قال وزير الرقمنة البلجيكي، ماتيو ميشيل، إن الاختبارات المحلية كانت “مطمئنة” وأوصى بعدم تعليق المبيعات. وحذت هيئة السلامة الدنماركية حذوها، مما يشير إلى أنه ليس لديها أي مخاوف بشأن مستويات الإشعاع في هواتف iPhone 12s. وقد شارك خبراء الصناعة أيضًا في الأمر، مشيرين إلى أن النتائج تشير إلى عدم وجود خطر حدوث حروق أو ضربة شمس ناجمة عن إشعاع الهاتف.

تقول فرنسا إن إصلاح برنامج Apple يجب أن يكون كافيًا، وأنها ستستأنف الاختبار بمجرد وصوله، وهو ما تم توضيحه في بيان صحفي فرنسي اكتشفه موقع TechCrunch. تقوم شركة Apple بانتظام بإسقاط تحديثات البرامج لأجهزة iPhone الخاصة بها، لذلك من المفترض أن تظهر في المستقبل القريب. في غضون ذلك، تركز الشركة طاقتها بعيدًا عن هاتف iPhone 12 الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات وعلى الهاتف الجديد المثير وهو iPhone 15.