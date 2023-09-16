علامات في الساق تدل على إصابتك بمرض السكري والقلب

تقع أمراض القلب والسكري ضمن مجموعة هذه المشاكل الصحية المروعة، ولا يسبب مرض السكري في كثير من الأحيان أعراضًا ملحوظة، ولكنه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك النوبات القلبية والسرطان.

يمكن أن تمر أمراض القلب دون اكتشافها تقريبًا حتى يؤدي الشريان المسدود تمامًا إلى حالة طبية طارئة لذلك، من المهم للغاية أن تكون على دراية بعلامات العلم الأحمر التي قد تظهر وقد تصدر قدميك إنذارًا.

قدميك مفتاح صحتك وتحذرك من مشاكل خطيرة

أمراض القلب

تتكون كل قدم من 26 عظمة و30 مفصلاً وأكثر من 100 عضلة، ولكنها أيضًا موطن للعديد من الأوعية الدموية.

الأوعية الدموية الموجودة في أصابع قدميك صغيرة جدًا، لذلك لا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تصبح مسدودة بالدهون، وهي علامة على الإصابة بأمراض القلب، أيضًا أن هذه العملية يمكن أن تسبب برودة أو خدرًا أو ألمًا أو تورمًا في القدمين، وأظافر القدم السميكة والهشة يمكن أن تحدث أيضًا مع أمراض القلب.

السكري

لسوء الحظ، فإن علامات مرض السكري في القدمين يمكن أن تكون غامضة ومن السهل تفويتها، ويجب الانتباه إلى العلامات التحذيرية التالية على قدميك:

وخز أو حرقان أو ألم

فقدان اللمس

الجلد المتشقق والجاف والبثور والقروح التي لا تشفى.

الالتهابات الفطرية (بما في ذلك اصفرار الأظافر السميكة)

وإذا كنت تشك في إصابتك بمرض السكري بناءً على العلامات الموجودة على ساقيك، يوصي الصيدلي بمراجعة طبيبك في أقرب وقت ممكن.

ويجب توخي قدر أكبر من الحذر لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني، لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالتهابات أظافر القدم، وعلاج هذه الحالات الفطرية على الفور باستخدام منتجات مثل مجموعة Excilor المثبتة سريريًا.

ومع ذلك، فإن أمراض القلب والسكري ليست المشاكل الصحية الوحيدة المرتبطة بالتغيرات في الساقين.

لذلك، أوصى الأطباء بطلب المساعدة من أحد المتخصصين إذا كنت:

لا تستطيع المشي أو وضع وزن على ساقك.

وجود ألم أو تورم في الساقين لا يزول.

تشعر بالتنميل أو الوخز أو القروح أو الطفح الجلدي الذي يضر بصحتك.

لاحظ تغيرات في شكل قدميك وتساقط الشعر على أصابع قدميك.