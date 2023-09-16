أقدم عربجي على إنهاء حياة نجل عشيقته وألقى جثته في القمامة، بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة ، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة.

كان علي علاقة بوالدته ..عربجى يقتل تلميذ ويلقي جثته في القمامة بالهرم

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة طفل بالقمامة بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة طفل عمره 13 سنة، داخل جوال، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عشيق والدته وتم ضبطه.

وقال شهود عيان إن المتهم عربجي، وعلى علاقة بوالدة المجني عليه، وقام بقتله ضربًا على رأسه ووضعه داخل جوال وأثناء إلقاء جثته بصندوق قمامة ظهر رأس الضحية وتصادف مرور شخص بسيارة ملاكي بالمكان ولاحظ وجود الجثة فصرخ وتجمع الأهالي فقام المتهم بالهرب من مكان الواقعة.

وأضاف شهود العيان أن المتهم كان برفقته ابنه البالغ من العمر 10 سنوات وتركه أيضًا أثناء هربه من الأهالي.

ويقوم رجال الشرطة باستجواب المتهم لبيان دوافع وأسباب ارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

انتشال جثة طفل غارق من بحر شبين الكوم

كما تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنوفية من انتشال جثة طفل غارق من بحر شبين الكوم، وجرى نقله لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبين الكوم التعليمى.

وتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شبين الكوم، يفيد بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفل محمد.ا 15 سنة، من بحر شبين الكوم بعد غرقه أثناء قيامه بالاستحمام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجاري استخراج تصاريح الدفن.

مصرع طفلة وإصابة 5 أشخاص في حريق بالمنوفية

على جانب آخر لقيت طفلة مصرعها بعد إصابتها بعدة حروق بجسدها نتيجة تسرب غاز من أسطوانة الغاز الخاصة بالفرن أثناء إعداد الخبز مع أهلها، مما استدعى نقلها للمستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم قبل أن تتوفى مساء أمس.

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بنشوب حريق بأحد المنازل بقرية كفر صناديد التابعة لدائرة المركز، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

ونتج عن الحريق الذي تعرض له المنزل بقرية كفر صناديد التابعة لمركز تلا إثر تسرب غاز من اسطوانة الفرن، إصابة خمسة أشخاص وهم: "هند.ا.ب" 32 عامًا نسبة الحرق بها 30٪، "ياسمين.إ.ا" 7 سنوات ونسبة الحرق 30٪، "منة.و.ا" 5 سنوات ونسبة الحرق 30٪، "دعاء.إ.ا" 5 سنوات ونسبة الحرق 60٪ وتم نقلهم للمستشفى الجامعي بشبين الكوم، و"وردة.ر.ا.ع" 27 عامًا ونسبة الحرق 30٪ وتم نقلها لمستشفى كفر الدوار.