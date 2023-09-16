مطورة Immortals of Aveum تسرح نصف موظفيها

تقوم Ascendant Studios، المطورة للعبة Immortals of Aveum من منظور الشخص الأول ولكن مع السحر، بتسريح ما يقرب من نصف فريقها بعد أسابيع قليلة فقط من إطلاق اللعبة. أكد الرئيس التنفيذي بريت روبينز أن الشركة ستتخلى عن حوالي 45 بالمائة من موظفيها. وفقًا لـPolygon، التي نشرت الخبر لأول مرة، فإن هذا العدد يبلغ حوالي 40 شخصًا.

"لقد كان هذا قرارًا صعبًا للغاية، ولكنه ضروري ولم يتم اتخاذه بسهولة؛ ومع ذلك، يتعين علينا إجراء هذا التعديل الآن بعد أن تم شحن Immortals of Aveum،" كتب Robbins في منشور على X (Twitter سابقًا). ستقدم Ascendant حزم تعويضات نهاية الخدمة للعمال المسرحين وتساعد في العثور على وظيفة في مكان آخر. وسيواصل أعضاء الفريق الباقون دعم اللعبة في الوقت الحالي.



Immortals of Aveum هي أول لعبة من Ascendant، وهو استوديو مستقل يديره مطورون ذوو خبرة. ومع ذلك، من المحتمل أن الناشر EA لم يقدم أي خدمة للعبة مع تاريخ إصدارها.

بعد تأجيل اللعبة لمدة شهر حتى 22 أغسطس، وصلت لعبة Immortals of Aveum في نفس الوقت تقريبًا مع Baldur’s Gate III وArmored Core VI وStarfield. ربما لم يكن تأخير لعبة Immortals of Aveum لأسابيع قليلة إضافية مفيدًا أيضًا، نظرًا لأننا ندخل في واحدة من أكثر فترات إصدارات الألعاب الرئيسية ازدحامًا لعدة سنوات.

تشير التقارير إلى أن لعبة Immortals of Aveum (التي حصلت على تقييمات متوسطة إلى حد كبير) لم يتم بيعها بشكل جيد، ويشير انخفاض عدد اللاعبين على Steam إلى أن هذا هو الحال. بلغ عدد اللاعبين الذروة 751 لاعبًا فقط على تلك المنصة، وفقًا لـ SteamDB. يبلغ عدد لاعبي Starfield الأقصى على Steam وحده أكثر من 440 ضعف هذا الرقم.