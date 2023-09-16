حجة الجمهوريين في محاولة عزل بايدن (فيديو)

“باع هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والده” وهي حجة الجمهوريين الأساسية لعزل الرئيس الديمقراطي.

أعلن كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب، أن الكونجرس سيبدأ رسميًّا إجراءات العزل، وذلك لتورط بايدن في تهم فساد ومتاجرة واكتساب غير مشروع، ولم تقتصر هذه التهم على نجل الرئيس بل بايدن شخصيًّا متورط.

قال مكارثي: "إن من خلال التحقيقات وجدنا الرئيس بايدن كذب على الشعب الأمريكي بشأن معرفته بالمعاملات التجارية الخارجية لعائلته، وقد أثبت شهود عبان أن الرئيس شارك في مكالمات هاتفية كثيرة"، مضيفًا: "أسفرت وجبات العشاء عن ذلك في سيارته وملايين الدولارات إلى شركاء تجاريين لابنه".

كشف: "أن لدى وزارة الخزانة وحدها أكثر من 150 معاملة تنطوي على عائلة بايدن وشركاء تجارييين آخرين تم تصنيفها على أنها أنشطة مشبوهة من قبل البنوك الأمريكية".

أصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب مذكرة في أوائل أغسطس، زعمت فيها أن الأدلة تشير تلقي عائلة بايدن وشركاؤها أكثر من 20 مليون دولار، جاءت على شكل مدفوعات من مصادر أجنبية في دول من بينها الصين وكازاخستان وأوكرانيا وروسيا ورومانيا.

فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن:

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، يوم الثلاثاء، أنه أوعز بفتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على خلفية الشبهات بتورطه في قضايا فساد.

أكد المتحدث باسم مجلس النواب أن المشرعين الأمريكيين جمعوا ما يكفي من الأدلة، التي تؤكد أن بايدن كذب على الأمريكيين فيما يتعلق بأنه لم يكن يعرف شيئًا عن أعمال أفراد عائلته.

يُواجه بايدن اتهامات باستخدام نفوذه عندما كان نائبًا للرئيس الأمريكي في إدارة باراك أوباما، لمساعدة أعمال نجله هانتر بايدن، بما في ذلك ممارسة الضغوط السياسية على سلطات أوكرانيا، إذْ كانت لنجله فيها مشاريع تجارية.

نفى بايدن في وقت سابق أي علاقة له بأعمال نجله هانتر بايدن، بعد التصريحات التي أدلى بها الشريك في أعمال هانتر بايدن أمام الكونغرس الأمريكي مؤخرًا.

قال الشريك في أعمال هانتر: “إن بايدن شارك في محادثات لابنه أكثر من مرة خلال الفترة التي كان يتولى فيها منصب نائب الرئيس الأمريكي”.

جدير بالذكر أن لجنة الرقابة بمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي أكدت أن هانتر بايدن اتصل هاتفيًّا بوالده الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، 12 مرة على الأقل مع شركائه الأجانب، بمن فيهم كبار مديري شركة الطاقة الأوكرانية Burisma، فيما يؤكد البيت الأبيض أن بايدن الأب لم يشارك أبدًا في أعمال ابنه.