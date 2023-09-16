أنتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنوفية ، جثة طفل غارق من بحر شبين الكوم، وجرى نقله لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبين الكوم التعليمى.

أنتشال جثمان طالب غارق في بحر شبين الكوم بالمنوفية

وعندما تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شبين الكوم، يفيد بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفل محمد.ا 15 سنة، من بحر شبين الكوم بعد غرقه أثناء قيامه بالاستحمام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجاري استخراج تصاريح الدفن.

مصرع طفلة وإصابة 5 أشخاص في حريق بالمنوفية

في سياق أخر ، لقيت طفلة مصرعها بعد إصابتها بعدة حروق بجسدها نتيجة تسرب غاز من أسطوانة الغاز الخاصة بالفرن أثناء إعداد الخبز مع أهلها، مما استدعى نقلها للمستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم قبل أن تتوفى مساء أمس.

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بنشوب حريق بأحد المنازل بقرية كفر صناديد التابعة لدائرة المركز، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

ونتج عن الحريق الذي تعرض له المنزل بقرية كفر صناديد التابعة لمركز تلا إثر تسرب غاز من اسطوانة الفرن، إصابة خمسة أشخاص وهم: "هند.ا.ب" 32 عامًا نسبة الحرق بها 30٪، "ياسمين.إ.ا" 7 سنوات ونسبة الحرق 30٪، "منة.و.ا" 5 سنوات ونسبة الحرق 30٪، "دعاء.إ.ا" 5 سنوات ونسبة الحرق 60٪ وتم نقلهم للمستشفى الجامعي بشبين الكوم، و"وردة.ر.ا.ع" 27 عامًا ونسبة الحرق 30٪ وتم نقلها لمستشفى كفر الدوار.

كما أجرت النيابة الإدارية بقويسنا اليوم، معاينةً لمصنع الكيماويات الكائن بالمنطقة العشوائية المجاورة للمنطقة الصناعية بحوض "الرمالي القبلي وزمام كفور الرمل التابع لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، والذي اندلع فيه حريق عصر يوم الأربعاء الماضي، أتى علي المصنع بأكمله.



وقد ترأست المستشارة شيرين العشماوي مدير النيابة الإدارية بقويسنا فريقًا من أعضاء النيابة الإدارية وانتقل -صباح اليوم فريق التحقيق لموقع المصنع لإجراء المعاينة وبصحبته كلا من رئيس مجلس مركز ومدينة قويسنا، ومدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة قويسنا، ومدير حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بقويسنا، ورئيس الوحدة الزراعية بناحية كفور الرمل، وقوة من الشرطة من مركز شرطة قويسنا.

عقب إجراء المعاينة تبين التالي: أن المبنى الذي شب فيه الحريق تبلغ مساحته ١٨٨ مترًا، وهو محاط بسور من القرميد الأبيض (البلوك) من الحدود الأربع، كما اتضح أن الحريق الذي اندلع عصر يوم الأربعاء بالمصنع قد بدأ من الغلايات الكائنة بحده القبلي ملتهمًا المصنع بأكمله حيث استمر اشتعال النيران حتى تمام السيطرة عليها وإخمادها من قبل الحماية المدنية، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح.