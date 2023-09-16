محافظ الشرقية يفتتح معرض الغرفة التجارية "أهلا مدارس"

افتتح د. ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معرض أهلا مدارس الذي أقامته الغرفة بالتعاون مع المحافظة بجوار شارع المكاتب بالزقازيق، بحضور المهندس محمد الزاهد رئيس غرفة التجارية بالشرقية ونائبيه محاسب عبد الحميد عطا الله و د. وديع انطوان، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الاساسية والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

افتتاح معرض أهلا مدارس



وشارك في افتتاح معرض “أهلا مدارس”، د.أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس سامي حمد والاستاذ بهجت العشري عضو مجلس إدارة الغرفة ومحاسب وائل عنان أمين عام الغرفة والاستاذة فايزه عبد الرحمن مشرف عام مديرية التموين والاستاذ علي الصناديلي رئيس مدينة الزقازيق والاستاذ رضا بكري رئيس حي أول والاستاذ شعبان ابو الفتوح رئيس حي ثان ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



تفقد محافظ الشرقية، وجميع الحضور، المعرض واستعرضوا التخفيضات التي بلغت 15 لـ20٪ من اسعار السوق مثل دستة الكراريس(٢٠ قطعة)ب٤٥ ج؛ودستة الكشاكيل(١٠ قطع) بنفس السعر؛ والشنطة المدرسية تبدأ من ٣٠ ج وك السكر ب(٢٠ جنيه) و ك الارز بنفس السعر؛ ك اللحم البلدي الطازج ٢٣٥ جنيه و المفروم ٢٣٠ج .وك اللحم البرازيلي المجمد ١٧٠ جنيه والمفروم ١٥٥ جنيه، الفرخة المجمدة وزن ك ٨٥ جنيه، لتر الزيت الخليط ٥٣.٥ جنيه، ك الدقيق١٥جنيه، وباكو الشاي ربع ك٤٠ جنيه.



كما يوفر المعرض الملابس المدرسية بأسعار مخفضة مثل الجيبة بـ١٠٠ جنيه، البلوزة ٥٥ جنيه، طقم مدرسي بناتي كامل ٢٠٠ جنيه، قميص ٧٥ جنيه.



الجدير بالذكر انه سبق افتتاح معرض أهلا مدارس الذي اقامته الغرفة بالتعاون مع مديرية الامن ضمن مبادرة كلنا واحد.

كما يضم المعرض مستلزمات دخول المدارس من ادوات مدرسية وكشاكيل وكراريس وشنط وملابس مدرسية الي جانب المواد الغذائية من عصائر وبسكويت وشيكولاته والدواجن واللحوم الطازجة والمجمدة والاسماك ومنتجات الالبان والبقوليات والزيوت والمكرونات والارز والسكر والزيوت وحلوي المولد النبوي الشريف وخلافه.